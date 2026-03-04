Turkuvaz’da Türkiye'nin güçlü kadınları zirvesi

Turkuvaz Medya (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



GÜÇLÜ KADINLAR ZİRVESİ BUGÜN TURKUVAZ MEDYA'DA



İş dünyasından spora, sanattan siyasete kadar farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan kadın liderler bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde bir araya geliyor. Kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayattaki dönüştürücü gücü çok boyutlu şekilde ele alınacağı zirvede, kadınların iş dünyasındaki liderlik yolculuğu, spordaki azmi, sanattaki üretkenliği ve siyasetteki temsil gücü masaya yatırılacak.



Merve Türkay'ın moderasyonunda gerçekleştirilecek, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in değerlendirmeleriyle başlayacak zirvenin kapanış konuşmasını ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerçekleştirecek.