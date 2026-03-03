Gizli bölmede yakalanan FETÖ'cü Şadan Sakınan'ın iddianamesi hazır: 2010 KPSS'sinde delil karatma...
FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olan ve Ankara’daki hücre evinde dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında iddianame tamamlandı. Gri listede yer alan Sakınan’ın, 2010 KPSS ve 2012 Hakimlik sınavı dosyalarında örgüt lehine hareket ederek delilleri ortadan kaldırdığı, soruşturmaları sürüncemede bıraktığı ve failleri koruduğu iddiasıyla birden fazla suçtan yargılanması talep edildi.
- FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Çankaya'daki bir hücre evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.
- İçişleri Bakanlığının gri listesinde bulunan Sakınan hakkında, 2010 KPSS ve 2012 Hakimlik sınavı soruşturmalarında örgüt lehine hareket ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.
- Hazırlanan iddianamede şüphelinin ÖSYM'ye yazdığı talimatlarla 2010 KPSS sınavına ait orijinal evrakların ve delillerin imha edilmesine neden olduğu belirtildi.
- Sakınan'ın, soruların sızdırıldığına dair bulgulara rağmen 2012 Avukatlıktan Hakimliğe Geçiş Sınavı dosyasını kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapattığı tespit edildi.
- Eski savcı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve suç delillerini yok etme suçlamalarıyla dava açıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve hücre evinde paketlenen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında iddianame hazırlandı.
DOLABIN ARKASINDAKİ BÖLMEDE YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında, 2010 KPSS ve 2012 Hakimlik sınavı soruşturmalarında örgüt lehine hareket ederek delilleri yok ettiği ve failleri koruduğu gerekçesiyle iddianame hazırlandı.
KPSS SORUŞTURMASINDA "GÖRÜNMEZ EL"
Hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "KPSS soruşturması" olarak bilinen dosyada Şadan Sakınan'ın yürüttüğü işlemler ele alındı. İddianamede Sakınan'ın görev süresi içerisinde Etkin, etkili, tarafsız ve hızlı bir tahkikat yürütmeyerek soruşturmayı sürüncemede bırakarak akamete uğrattığı, yürütmüş olduğu soruşturmada en önemli delil niteliğinde bulunan 2010 Temmuz KPSS sınavına ilişkin evrakları muhafaza edip, ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken; ÖSYM Başkanlığına yazmış olduğu müzekkereler ile imhasına neden olmak suretiyle suç delillerini yok ettiği iddiaları başta olmak üzere çeşitli iddialar yer aldı.
Soruşturmanın en kritik delili olan 2010 Temmuz KPSS sınavına ilişkin orijinal evrakların, Sakınan'ın ÖSYM'ye yazdığı talimatlarla imha edilmesine neden olduğu belirtildi.Ayrıca sınav sorularının ham halini içeren ve delil niteliği taşıyan CD'nin dosya kapsamında "kaybolduğu", ancak yıllar sonra başka şahıslardan tekrar temin edilebildiği tespit edildi.
ÖSYM "HIRSIZLIK VAR" DEDİ, SAVCI DOSYAYI KAPATTI
İddianamenin bir diğer çarpıcı bölümü ise 2012 yılındaki Avukatlıktan Hakimliğe Geçiş Sınavı'na dair. ÖSYM'nin yaptığı analizlerde soruların bir kısım adaya sınavdan önce ulaştığına dair yeterli bulgu olduğu bildirilmesine rağmen, Şadan Sakınan'ın etkin bir soruşturma yürütmeden "kovuşturmaya yer olmadığı"kararı verdiği ortaya çıktı.
TARAFLI BİLİRKİŞİ SEÇİMİ: ÜNAL TATAR AYRINTISI
Sakınan'ın soruşturmalar sırasında, kamuoyunda "Kozmik Oda", "Balyoz" ve "Oda TV"gibi kumpas davalarında da görev alan ve daha sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen Ünal Tatar'ı resen bilirkişi olarak atadığı belirlendi. İddianamede, Sakınan'ın 2010-2011 ve 2013 yıllarında telefon trafiği içerisinde olduğu ve tarafsız bir soruşturma yürütmediği vurgulandı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2016 yılında meslekten ihraç edilen Şadan Sakınan hakkında ise suçlamalar şu şekilde: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Müteselsilen Suç Delillerini Yok Etme, Soruşturmanın Gizliliğini İhlal ve Suçluyu Kayırma.