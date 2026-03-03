Gizli bölmede yakalanan FETÖ'cü Şadan Sakınan'ın iddianamesi hazır: 2010 KPSS'sinde delil karatma...

Hazırlanan iddianamede şüphelinin ÖSYM'ye yazdığı talimatlarla 2010 KPSS sınavına ait orijinal evrakların ve delillerin imha edilmesine neden olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında, 2010 KPSS ve 2012 Hakimlik sınavı soruşturmalarında örgüt lehine hareket ederek delilleri yok ettiği ve failleri koruduğu gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

KPSS SORUŞTURMASINDA "GÖRÜNMEZ EL"

Hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "KPSS soruşturması" olarak bilinen dosyada Şadan Sakınan'ın yürüttüğü işlemler ele alındı. İddianamede Sakınan'ın görev süresi içerisinde Etkin, etkili, tarafsız ve hızlı bir tahkikat yürütmeyerek soruşturmayı sürüncemede bırakarak akamete uğrattığı, yürütmüş olduğu soruşturmada en önemli delil niteliğinde bulunan 2010 Temmuz KPSS sınavına ilişkin evrakları muhafaza edip, ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken; ÖSYM Başkanlığına yazmış olduğu müzekkereler ile imhasına neden olmak suretiyle suç delillerini yok ettiği iddiaları başta olmak üzere çeşitli iddialar yer aldı.

Soruşturmanın en kritik delili olan 2010 Temmuz KPSS sınavına ilişkin orijinal evrakların, Sakınan'ın ÖSYM'ye yazdığı talimatlarla imha edilmesine neden olduğu belirtildi.Ayrıca sınav sorularının ham halini içeren ve delil niteliği taşıyan CD'nin dosya kapsamında "kaybolduğu", ancak yıllar sonra başka şahıslardan tekrar temin edilebildiği tespit edildi.