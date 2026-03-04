Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 28 Şubat zihniyeti hortladı! Başörtülü meslektaşına küfürler savurdu
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) görevli bir profesörün, kadın meslektaşının başörtülü fotoğrafını WhatsApp grubunda paylaşarak ağır küfürler ettiği iddia edildi. Skandal olay yargıya taşındı. Skandal olay dün sosyal medyada da tepki gördü ve profesöre eleştiri yağdı.
DEÜ bünyesinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi T.Ş.'nin online ders esnasında çekilmiş başörtülü fotoğrafı, aynı üniversitede görevli Prof. Dr. M.B. tarafından, içinde öğrencilerin de bulunduğu bir WhatsApp grubunda paylaşıldı.
Paylaşımın altına kadın akademisyenin şahsına ve dini değerlerine yönelik galiz küfürler yazıldığı öne sürüldü.
ÜNİVERSİTE ŞİKAYETİ GERİ ÇEVİRDİ
Olayı bir Öğretmenler Günü'nde öğrencisinden gelen e-posta ile öğrenen T.Ş., hukuk mücadelesi başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından dosya önce üniversiteye gönderildi, ardından'görev kapsamında olmadığı'gerekçesiyle savcılığa iade edildi.
100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Savcılık, eylemi"sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret"suçu kapsamında değerlendirerek şüphelinin adli para cezasını (ön ödeme) yatırması üzerine takipsizlik kararı verdi. Bu kararın kesinleşmesiyle birlikte mağdur akademisyen, inancına yönelik saldırının manevi telafisi için 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.
28 ŞUBAT KAFASI
Mağdur akademisyen T.Ş.'nin avukatı Emrah Yolcu, "Müvekkilimiz maalesef inançlarından ötürü üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kalmıştır. Müvekkilimizin bir online ders sırasında alınan görüntüsü, başka bir akademisyen tarafından kurulan WhatsApp grubunda izinsiz bir şekilde paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerine, grupta bulunan bir diğer akademisyen müvekkilimize yönelik ağır hakaretlerde bulunmuş ve dini değerlere alenen saldırıda bulunmuştur. Şahıs suçunu inkar etmemiş; aksine müvekkilimizi tanımadığını belirterek yaptığından pişman olduğunu söylemiştir. Ancak tanımadığı bir insana doğrudan kılık kıyafeti ve dini değerleri üzerinden ağır hakaretler etmesi, zihniyetini ortaya koymaktadır. Müvekkilimiz inancını yansıttığı için hedef alınmıştır. Türkiye bir daha asla insanların üniversitelere alınmadığı o eski karanlık günlere, 28 Şubat dönemlerine geri dönmeyecektir" dedi.
KÖR ZİHNİYET
Yolcu, "Müvekkilimiz; hem bir kadın hem de inançlı bir akademisyen olduğu için 'Sen akademisyenlik yapamazsın, yaparsan bu hakaretlere maruz kalırsın' denilerek sindirilmek istenmektedir. Biz bu 'kör zihniyetle' sonuna kadar mücadele edeceğiz. Müvekkilimiz kazanılacak tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacaktır." ifadelerini kullandı.