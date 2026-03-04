Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 28 Şubat zihniyeti hortladı! Başörtülü meslektaşına küfürler savurdu

WhatsApp

28 ŞUBAT KAFASI



Mağdur akademisyen T.Ş.'nin avukatı Emrah Yolcu, "Müvekkilimiz maalesef inançlarından ötürü üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kalmıştır. Müvekkilimizin bir online ders sırasında alınan görüntüsü, başka bir akademisyen tarafından kurulan WhatsApp grubunda izinsiz bir şekilde paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerine, grupta bulunan bir diğer akademisyen müvekkilimize yönelik ağır hakaretlerde bulunmuş ve dini değerlere alenen saldırıda bulunmuştur. Şahıs suçunu inkar etmemiş; aksine müvekkilimizi tanımadığını belirterek yaptığından pişman olduğunu söylemiştir. Ancak tanımadığı bir insana doğrudan kılık kıyafeti ve dini değerleri üzerinden ağır hakaretler etmesi, zihniyetini ortaya koymaktadır. Müvekkilimiz inancını yansıttığı için hedef alınmıştır. Türkiye bir daha asla insanların üniversitelere alınmadığı o eski karanlık günlere, 28 Şubat dönemlerine geri dönmeyecektir" dedi.