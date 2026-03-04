Kar, sis ve sağanak alarmı: Meteoroloji 5 ili uyardı! Cuma günü sistem değişiyor
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürürken, Meteoroloji’den kritik bir uyarı daha geldi. 5 il için sarı kodlu kar ve sağanak alarmı verilirken Uzman Fevzi Burak Tekin cuma günü gelecek yeni sistemle sıcaklıkların daha da düşeceğini açıkladı. İşte buzlanma, sis ve çığ riskine karşı son veriler.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon için kuvvetli yağış ve kar nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.
- Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli geçecek.
- İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Avcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürdü.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
- Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerinde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken özellikle Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürdü. Kent genelinde yer yer etkisini gösteren sis, özellikle trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Avcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere bazı ilçelerde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Tahminlere göre Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak görülecek. Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış beklenirken Osmaniye ve Hatay çevreleri de yağışlı havanın etkisi altında kalacak.
İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de yağışların güç kazanabileceği belirtiliyor.
SİS BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve batı kesimlerde ise sis ve pus etkili olacak.
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, bölgede kar erimesine bağlı risklere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE DÜŞECEK
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Batı bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da hava koşullarının yer yer etkisini artırması bekleniyor.
YENİ SİSTEM CUMA GÜNÜ GELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olacağını belirterek, sistemin perşembe günü yurdu terk edeceğini ifade etti. Cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'yi yeniden etkilemesi bekleniyor.
Yeni sistemle birlikte özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların düşeceğini belirten Tekin, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.
ÇARŞAMBA GÜNÜBAZI İLLERDE YAĞIŞ KUVVETLENECEK
Yağışların yarın İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Çarşamba günü özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur görülmesi beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Aynı gün Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ SİSTEM ÇEKİLİYOR
Perşembe günü yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceği belirtilirken, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.
Cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelen ikinci yağışlı sistemin Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlara neden olması bekleniyor.
Uzmanlara göre yağışlar kıyı kesimlerde ve güney bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in verdiği bilgilere göre Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Başkentte hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık ise 10 ila 12 derece arasında seyredecek.
İstanbul'da da iki gün boyunca yağış beklenmezken, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kentte cuma günü yağmur görülecek. Hava sıcaklığının ise üç gün boyunca 11 ila 13 derece arasında olması bekleniyor.
İzmir'de ise iki gün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.Cuma günü kentte sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların 18 ila 19 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.