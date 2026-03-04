Kar, sis ve sağanak alarmı: Meteoroloji 5 ili uyardı! Cuma günü sistem değişiyor

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Tahminlere göre Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak görülecek. Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış beklenirken Osmaniye ve Hatay çevreleri de yağışlı havanın etkisi altında kalacak.

Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de yağışların güç kazanabileceği belirtiliyor.

İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. SİS BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve batı kesimlerde ise sis ve pus etkili olacak. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, bölgede kar erimesine bağlı risklere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE DÜŞECEK Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Batı bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği tahmin ediliyor.