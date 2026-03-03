Milletvekilleri ile İftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen Milletvekilleri ile İftar programına katıldı. Başkan Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bu ifade milletin iradesinin tespit ve tescilidir.
Dünya kritik dönemlerden geçiyor. Güç dengesi giderek bozuldu, uluslararası hukuk rafa kaldırıldı.
