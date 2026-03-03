CANLI YAYIN

Milletvekilleri ile İftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milletvekilleri ile İftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen Milletvekilleri ile İftar programına katıldı. Başkan Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bu ifade milletin iradesinin tespit ve tescilidir.

Dünya kritik dönemlerden geçiyor. Güç dengesi giderek bozuldu, uluslararası hukuk rafa kaldırıldı.

DETAYLAR GELECEK...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler