Enerjiyi füze vurdu: Bu işten ABD zarar görür!





Peki bu yaşananlardan kim etkileniyor?

Esasında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol ve gaz ithalatçılarını da ihracatçılarını da etkiliyor.

Boğazdan geçen petrolün sadece İran'ın olduğunu düşünmeyin. Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de ihracatı Hürmüz'den yapıyor. İthalatçıların başında ise Asya ülkeleri geliyor. 2022'de Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrolün yüzde 82'si Asya ülkelerine gitti. Çin tek başına İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını satın alıyor. Çin bu petrolü küresel olarak ihraç edilecek mallar üretmek için kullandığından, herhangi bir fiyat artışını üretim maliyetlerine ve tüketicilere yansıtması kaçınılmaz. Orta Doğu'dan Çin'e petrol taşımak için bir süper tanker kiralamanın maliyetinin 400.000 doları aştığı düşünülürse fiyat artışları illa ki yaşanacaktır! Enerji nakliyle ilgili sıkıntı nedeniyle Ortadoğu'dan 120 milyar metreküp gaz arzının kaybedileceği beklentisi de dile getirilmeye başlandı.



Boğaz'ın alternatifi yok mu, diyebilirsiniz.

Esasında boğazın kapanma riski geçmişte de sürekli gündeme geldiği için Körfez ülkeleri boru hatları inşa etmişti. Suudi Arabistan'ın doğusundan Kızıldeniz kıyısına günde 5 milyon varil petrol taşıyabilen 1.200 kilometrelik bir boru hattı var. Suudi petrol şirketi Aramco'nun da petrolü boru hatlarıyla Kızıldeniz'den ihraç etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de petrol sahalarını Umman Denizi'ndeki Fujairah limanına en az 1.5 milyon varil/gün kapasiteli bir boru hattı ile bağlamıştı. Ancak bu alternatifler olsa da küresel arzın günde 8 ila 10 milyon varil azalacağı belirtiliyor. Bu da piyasa için sıkıntılı bir durum…