Fenerbahçe duyurdu: Domenico Tedesco Gaziantep FK maçında takımın başında yer almayacak
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun sağlık sorunları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alamayacağını duyurdu. Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, aynı gerekçeyle Antalyaspor deplasmanında da kulübede bulunmamıştı.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak maçta takımın başında yer alamayacağını açıkladı.
"TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.
Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.
ZEKİ MURAT GÖLGE KULÜBEDE OLACAK
Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
TEDESCO ANTALYA MAÇINDA DA YOKTU
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konut ettiği maçta da aynı gerekçeyle kulübede yer almadı. Sarı-lavertliler söz konusu karşılaşmada Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldıç