İbrahim Tatlıses cephesinde kanlı gömlek krizi! Torunu Mert Tatlıses’ten tetikçi iddiası
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses, dedesi hakkında "Tetikçi tuttu" iddiasında bulunarak kamuoyunu sarsan açıklamalar yaptı.
TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği aile içi anlaşmazlık, bu kez çok daha ağır iddialarla farklı bir boyuta taşındı.
Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses, yaptığı açıklamada dedesi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mert Tatlıses, dedesinin babası Ahmet Tatlıses'i öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürdü.
KAN DONDURAN İDDİA: KANLI GÖMLEK
Mert Tatlıses açıklamasında,"İbrahim Bey yani öz dedem babam için tetikçi tuttu. Ölüm büyüsü yaptı. 'Kanlı gömleği önüme gelsin' dedi, kayıtları var. Zamanında kimlere 50 bin dolar verildi, kimler vurduruldu hepsinin belgesi var" dedi.
ASENA OLAYINDA YENİ PERDE
Tatlıses, Asena Hanım'ın vurulma olayı ise çok başka! Aile içinde başkalarının el attığı bir olay. Bu konunun ne babam ne de benle alakası yok" ifadelerini kullanarak aile içi kavganın fitilini iyice ateşledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ: MAHKEMEDEN TAHLİYE VE TAZMİNAT KARARI
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu. Mert Tatlıses'in dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verilmiş ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmedilmişti. İbrahim Tatlıses, "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin"diyerek oğlu Ahmet Tatlıses'e sitem etmişti.
ELEKTRONİK KELEPÇEYE UZANAN MARKA VE TEHDİT DAVASI
Türkücü Tatlıses, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e de dava açmıştı. Daha sonra ise Tatlıses, Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Ahmed Salim Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmasına karar vermişti.
"AKLİ MELEKEM O ZAMAN YERİNDE DEĞİLDİ"
İbrahim Tatlıses, verdiği bir konserde ise "akli melekelerinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses hakkında dinleyicilerine dert yanmıştı:"Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz? 'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim"
MİRAS SAVAŞINDA SERT REST: "BİR SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"
Davalık olan baba-oğul son olarak Tatlıses'in miras açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü türkücü, Ahmet Tatlıses hakkında, "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü"ifadelerini kullanarak, miras bırakmayacağını söylemişti.
AHMET TATLISES'TEN "DEMANS" İDDİASI
Ahmet Tatlıses, bu sözler üzerine yaptığı açıklamada,"Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal-mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor"demişti.
DİLAN ÇITAK CEPHESİ: "MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"
Öte yandan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a da miras bırakmayacağını söylemişti. Ancak Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" demişti. Çıtak, 'Tatlıses' soyadını kullanmayı reddetmişti.
MERAK EDİLENLER
İbrahim Tatlıses torunu Mert Tatlıses'e ne yaptı?
İbrahim Tatlıses, mahkemelik olduğu torunu Mert Tatlıses'in oturduğu evi mahkeme kararıyla elinden almıştır.
Mert Tatlıses'in İbrahim Tatlıses hakkındaki iddiası nedir?
Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses'in babası Ahmet Tatlıses'i öldürtmek için 50 bin dolara tetikçi tuttuğunu ve ölüm büyüsü yaptırdığını iddia etmiştir.
İbrahim Tatlıses kime miras bırakmayacak?
İbrahim Tatlıses; oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i mirasından mahrum bırakacağını açıklamıştır.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)