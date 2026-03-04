İbrahim Tatlıses cephesinde kanlı gömlek krizi! Torunu Mert Tatlıses’ten tetikçi iddiası

ASENA OLAYINDA YENİ PERDE Tatlıses, Asena Hanım'ın vurulma olayı ise çok başka! Aile içinde başkalarının el attığı bir olay. Bu konunun ne babam ne de benle alakası yok" ifadelerini kullanarak aile içi kavganın fitilini iyice ateşledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: MAHKEMEDEN TAHLİYE VE TAZMİNAT KARARI İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu. Mert Tatlıses'in dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verilmiş ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmedilmişti. İbrahim Tatlıses, "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin"diyerek oğlu Ahmet Tatlıses'e sitem etmişti.

ELEKTRONİK KELEPÇEYE UZANAN MARKA VE TEHDİT DAVASI Türkücü Tatlıses, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e de dava açmıştı. Daha sonra ise Tatlıses, Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Ahmed Salim Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmasına karar vermişti.

"AKLİ MELEKEM O ZAMAN YERİNDE DEĞİLDİ" İbrahim Tatlıses, verdiği bir konserde ise "akli melekelerinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses hakkında dinleyicilerine dert yanmıştı:"Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz? 'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim"