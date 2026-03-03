Galatasaray'a rekor transfer geliri! 200 milyon euroluk çılgın plan
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek isimler kadar gidecek oyuncular için de karar verilecek. Hedef, rekor bonservisle tarihe geçip gelecek sezon için çok daha iyi futbolcular alabilmek. Satış konusunda öne çıkan isimlerin başında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz geliyor. İşte detaylar...
Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyonluk hedeflerken diğer yandan transfer planlamasını da oluşturmayı sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, sıcak para girişini oyuncu satışıyla gerçekleştirmeyi planlıyor.
YUNUS İÇİN BEŞİKTAŞ KARARI!
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Yunus Akgün'ün son durumu yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet, 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş derbisine yetişmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Sarı-kırmızılı takımda son iki karşılaşmada ağrıları nedeniyle görev alamayan Yunus Akgün'ün eksikliği hissedilirken, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun dönüşüne büyük önem verdiği belirtiliyor. Özellikle ön alan baskısında takımın önemli parçalarından biri olarak görülen Yunus'un, derbi öncesinde yeniden sahaya çıkması hedefleniyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN DERBİDE OYNAMASI BEKLENİYOR
Yunus Akgün'ün son iki maçta forma giyememesinin ardından, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Takım içinde oyuncunun durumu olumlu yönde değerlendirilirken, dönüşüyle birlikte Galatasaray'ın hücum ve baskı gücüne önemli katkı vermesi bekleniyor.
Kritik karşılaşma öncesinde yaşanan bu gelişme, Galatasaray cephesinde teknik heyetin elini güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Yunus Akgün'ün sahalara dönmesi, derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımın en önemli kazanımlarından biri olabilir.
İLK 11 PLANI DA ŞEKİLLENİYOR
Yunus Akgün'ün ilk 11'de görev alacağı bir senaryoda, takım içindeki dizilişin de değişebileceği ifade ediliyor. Bu ihtimalde Gabriel Sara'nın kulübeye çekilebileceği belirtiliyor.
Galatasaray'da derbi öncesi kadro planlamasının, Yunus Akgün'ün durumuna göre şekillenmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun sahaya dönmesi halinde, Okan Buruk'un hücum organizasyonunda daha agresif ve daha baskılı bir yapı kurabileceği düşünülüyor.
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uğurcan Çakır transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli başkan, milli kaleci için ödenen bonservis bedeline ilişkin değerlendirmesinde, bu transferin yalnızca bonservis rakamı üzerinden okunmaması gerektiğini vurguladı. Özbek, Uğurcan Çakır'ın maliyetinin uzun vadeli tabloyla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.
Uğurcan Çakır transferine dair gelen soruya yanıt veren Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün bu hamleyi yalnızca kısa vadeli bir ödeme olarak görmediğini ifade etti. Galatasaray Başkanı, bonservis bedelinin önemli olduğunu kabul ederken, oyuncunun maaş yapısının da toplam maliyet hesabında belirleyici olduğunu dile getirdi.
"UZUN VADEDE DAHA EKONOMİK BİR YATIRIM"
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için iyi bir bonservis bedeli ödediklerini belirtirken, oyuncunun maaşının diğer kaleci adaylarına göre daha düşük olduğunu söyledi. Bu nedenle transferin uzun vadede daha ekonomik bir yatırım haline geldiğini vurgulayan Özbek, kulübün mali planlamasını bu doğrultuda yaptığını ifade etti.
"İYİ Kİ ALMIŞIZ"
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır'ın saha içindeki katkısına da değindi. Başkan Özbek, transfer döneminde en doğru tercihin Uğurcan olduğunu düşündüğünü belirterek, deneyimli kalecinin takıma çok önemli katkı verdiğini söyledi.
Uğurcan'ın performansından memnun olduklarını açık şekilde dile getiren Özbek, "İyi ki almışız" ifadeleriyle transferden duyduğu memnuniyeti ortaya koydu. Başkanın bu değerlendirmesi, milli file bekçisinin takım içindeki yerini ve önemini de bir kez daha gözler önüne serdi.
"GALATASARAY'IN BİR KURUŞUNU BİLE HESAPLIYORUZ"
Mali konulara ilişkin konuşan Dursun Özbek, Galatasaray'da yapılan her harcamanın büyük bir titizlikle planlandığını vurguladı. Özbek, kulübün kaynaklarını kullanırken son derece dikkatli davrandıklarını ve her adımı defalarca muhasebe ettiklerini söyledi.
Başkan Özbek, Galatasaray'ın bütçesini kişisel bir alan gibi değil, hizmet edilmesi gereken büyük bir yapı olarak gördüklerini belirtti.
ÖDEME ALAMAMA İDDİALARINI YALANLADI
Dursun Özbek, bazı futbolcuların ödeme alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını da net bir dille dile getirdi. Bu tür iddialara sert tepki gösteren Galatasaray Başkanı, takımın dünya çapında futbolculardan oluştuğunu ve bu seviyedeki oyuncuların maaşlarını alamadıkları bir ortamda sahaya çıkmayacağını söyledi.
Sarı-kırmızılı kulübün oyuncularına yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Özbek, prim ve bonus ödemeleri dahil her kalemin günü gününe ödendiğini belirtti. Galatasaray'da vadesi geçmiş herhangi bir borç bulunmadığını söyleyen başkan, kulübün ödeme disiplinine dikkat çekti.
"GALATASARAY'IN BİR LİRA TEMERRÜDÜ YOK"
Özbek, Galatasaray'ın mali yapısıyla ilgili en net mesajını ise ödeme düzeni üzerinden verdi. Başkan, kulübün bir lira dahi temerrüde düşmediğini ve vadesi geçmiş tek bir liralık borcunun bulunmadığını ifade etti.
Bu açıklama, son günlerde gündeme gelen ödeme krizine dair iddialara doğrudan yanıt niteliği taşıdı. Özbek, yapılan haberlerin hem kulübe hem de oyuncuların profesyonelliğine zarar verdiğini belirterek bu söylemleri kabul etmediklerini ortaya koydu.
YENİ YÖNETİME RAHAT BİR TABLO BIRAKMAK İSTİYOR
Sezon sonunda yapılacak seçim sürecine de değinen Dursun Özbek, mevcut yönetim olarak bonservis harcamalarını kendi görev süreleri içinde kapatma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Yapılan transferlerin bonservis ödemelerinin büyük bölümünün yerine getirildiğini ifade eden Özbek, kulübün gelecek yönetime daha rahat bir mali tabloyla devredilmesini amaçladıklarını belirtti.
DEVLER KAPIDA
Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde tarihi bir satış sürecine hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devreye girdi. Kulüp cephesinde, iki yıldız üzerinden oluşabilecek büyük transfer hareketliliği şimdiden en dikkat çeken gündem maddelerinden biri haline geldi.
OSIMHEN GÖZDE
Yaz döneminde Galatasaray'ı yoğun bir transfer mesaisi bekliyor. Sarı-kırmızılı takımın yıldız isimleri için Avrupa devlerinin şimdiden sıraya girdiği ifade edilirken, özellikle Victor Osimhen için oluşan beklenti transfer piyasasının en sıcak başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Juventus, PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerin bu süreçte adı geçen takımlar arasında yer aldığı belirtiliyor.
BEKLENTİ 150 MİLYON EURO
Galatasaray'da en büyük beklenti Victor Osimhen üzerinden oluşmuş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldızın, sarı-kırmızılı kulüpte değerini ciddi şekilde artırdığı ifade ediliyor. Yönetimin, yıldız golcü için 150 milyon euro seviyesinde bir beklenti içinde olduğu belirtiliyor.
Osimhen'in transfer dönemine damga vurabilecek en önemli isimlerden biri olarak görüldüğü aktarılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcu için oluşan ilgiyi büyük bir fırsata çevirmeyi planladığı ve bu süreçte çok yüksek rakamların konuşulduğu vurgulanıyor.
OSIMHEN İÇİN AVRUPA DEVLERİ DEVREDE
Victor Osimhen için en ciddi ilgi gösteren kulüpler arasında PSG, Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih'in bulunduğu ifade ediliyor. Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin, yıldız forvetin durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, yaz transfer döneminde bu yarışın daha da kızışması bekleniyor.
Osimhen'e Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi gösterdiği ancak oyuncunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalma isteği nedeniyle bu seçeneğin geri planda kaldığı aktarılıyor. Bu durumun ise Galatasaray'ın elini güçlendiren bir unsur haline geldiği değerlendiriliyor.
PSG VE JUVENTUS DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR
Osimhen için yarışta öne çıkan kulüpler arasında Juventus'un özel bir kararlılık gösterdiği ifade ediliyor. İtalyan ekibinin, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.
PSG'nin ise transferde 120 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceğinin konuşulduğu aktarılıyor. Atletico Madrid'in bütçesini henüz netleştirmediği, Bayern Münih'in de yarışa dahil olmak için Osimhen ile bir görüşme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, yıldız futbolcunun yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacağını gösteriyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DE BÜYÜK İLGİ
Galatasaray'daki transfer hareketliliği yalnızca Victor Osimhen ile sınırlı değil. Sarı-kırmızılı takımın dikkat çeken bir diğer ismi Barış Alper Yılmaz için de önemli bir ilgi oluştuğu belirtiliyor. Özellikle Play-Off turundaki performansıyla öne çıkan milli futbolcunun, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde hem Osimhen hem de Barış Alper Yılmaz üzerinden büyük bir gelir elde etme ihtimali, camiada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncularına gelen ilgiyle birlikte tarihi bir transfer dönemine hazırlanıyor.
Milli oyuncu için de beklenti 50 milyon euro seviyelerinde.