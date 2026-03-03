Galatasaray'a rekor transfer geliri! 200 milyon euroluk çılgın plan

"GALATASARAY'IN BİR LİRA TEMERRÜDÜ YOK"

Özbek, Galatasaray'ın mali yapısıyla ilgili en net mesajını ise ödeme düzeni üzerinden verdi. Başkan, kulübün bir lira dahi temerrüde düşmediğini ve vadesi geçmiş tek bir liralık borcunun bulunmadığını ifade etti.

Bu açıklama, son günlerde gündeme gelen ödeme krizine dair iddialara doğrudan yanıt niteliği taşıdı. Özbek, yapılan haberlerin hem kulübe hem de oyuncuların profesyonelliğine zarar verdiğini belirterek bu söylemleri kabul etmediklerini ortaya koydu.