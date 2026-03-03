Aslanlar gibi çeyrek finale! Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU

OKAN BURUK'TAN 7 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla, Sane, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.