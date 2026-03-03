Aslanlar gibi çeyrek finale! Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam etti. Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı ve 12 puanla çeyrek finale yükseldi. İşte atılan goller...
- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u Oba Stadyumu'nda 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Sarı-kırmızılı takımın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga atarken, Alanyaspor'un tek golünü Steve Mounie kaydetti.
- Teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaparak maça çıktı.
- Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
- Çeyrek final maçları 4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
6. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ahmet'in ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
29. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu Nhaga'ya aktardı. Nhaga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
41. dakikada merkezden gelişen atakta Hagi'nin gönderdiği top Güven Yalçın'da kaldı. Güven'in çektiği şut yandan auta çıktı.
43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde topu Asprilla'ya bıraktı. Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.
56. dakikada merkezden gelişen atakta İlkay Gündoğan, ceza sahası içinde topu Ahmed Kutucu'ya bıraktı. Ahmed Kutucu'nun sert vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lang, topu Sane'ye bıraktı. Sane'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
71. dakikada sol kanattan hareketlenen Eren Elmalı, ceza sahasında topu Nhaga ile buluşturdu. Nhaga'nın sol ayağıyla çektiği şut auta çıktı.
78. dakikada Hdergjonaj'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pası iyi değerlendiren İzzet Çelik, ceza sahasında topu Mounie ile buluşturdu. Mounie'nin köşeye bıraktığı top ağlara gitti. 1-2
89. dakikada merkez orta sahadan topu alan Mounie, ceza sahasına kadar topu taşıdı. Mounie'nin ceza sahası içinden çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
GOLLER
ZTK'DA PROGRAM
4 Mart Çarşamba
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Mart Perşembe
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)
OKAN BURUK'TAN 7 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.
Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla, Sane, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
YILDIZLAR YEDEKTE
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Arda Yılmaz, Sara, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Lang ve Singo görev bekledi.
ALANYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul'da Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, kupa maçında ilk 11'de Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla ve Ahmet Kutucu'ya görev verdi.
NHAGA 11'DE
Son lig maçında ilk 11'de oynayan Uğurcan Çakır, Sanchez ve Osimhen'i kadroya almayan Okan Buruk, Singo, Torreira, Sara ve Lang'ı ise yedeğe çekti.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Lemina, Sallai, Yunus Akgün ve Icardi de maçın kadrosunda yer almadı.
YENİ TRANSFERDEN İLK GOL
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Renato Nhaga, sarı kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'ın pası sonrası sol ayakla topu ağlarla buluşturdu.