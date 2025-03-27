Kanarya’da En-Nesyri Dzeko ve Cenk’in durumu belirsiz!

Milli ara, Fenerbahçe için beklenmedik zorluklar getirdi... Sarı- Lacivertliler, Bodrum FK maçı öncesi forvet hattında ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya... Süper Lig maçı öncesi Fenerbahçe'de forvette kimin oynayacağı merak konusu. En Nesyri'nin Fas'tan dinlenmeden bugün dönecek olması, Dzeko'nun burnunun kırılması Cenk Tosun'un maç eksiğinin bulunması sonrası Mourinho'nun yarın ileri uçta Talisca'ya görev vereceği konuşuluyor.



EN-NESYRİ ÇOK ZOR!

Bunun başlıca sebepleri ise Fas Milli Takımı'ndan dönecek olan En-Nesyri'nin, seyahat yorgunluğu ve takımla antrenman yapamayacak olması. Yıldız forvetin tüm durumlar göz önüne alındığında Bodrum FK maçına yetişmesi zor görünüyor.



CENK TAKIMDA KALDI

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Dzeko ile ilgili son sözü Fenerbahçe sağlık ekibi söyleyecek. El sakatlığının ardından şimdi de burnu kırılan Dzeko'nun yarınki maça çıkıp çıkamayacağı son tetkiklerden sonra belli olacak. Fenerbahçe'de Japonya'ya transferi söz konusu olan Cenk Tosun'un takımda kalmasına karar verilmişti. Ancak yedek kulübesinden çıkamayan ve maç eksiği olan Cenk'in Bodrum FK maçında oynaması imkansız olarak değenlendiriliyor.

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