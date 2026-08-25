A.B.İ. dizisinde heyecan tavan: İkinci sezon için sete çıktılar!

İkinci sezonunda seyirciyi yepyeni karakterleri ve tansiyonu yüksek hikayesiyle buluşturmaya hazırlanan 'A.B.İ.', yeni döneme son derece iddialı bir giriş yapıyor.

Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor. İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav veriyor. Büyük sırların ortaya döküldüğü ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşma yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

A.B.İ' yeni sezonuyla çok yakında ATV'de!