Kırmızı bültenle aranan 16 kişi dahil 60 firari Türkiye'ye getirildi... Teröristi de var torbacısı da! Hangi devlet kaçını verdi
Türkiye'nin sınır ötesindeki kararlı takibi meyvelerini vermeye devam ediyor. Haklarında arama kararı bulunan 60 şahıs, 12 farklı ülkenin kolluk kuvvetleriyle kurulan ortak temaslar neticesinde Türkiye'ye teslim edildi. Siber, Asayiş, TEM ve Narkotik birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla kaçış güzergahları tek tek kapatıldı. Sıra Pensilvanya başta olmak üzere yurt dışında çeşitli bölgelere firar eden FETÖ'nün haşhaşi elebaşılarına geliyor.
Yurt dışına kaçıp izini kaybettirdiğini sanan suçlular için çember daraldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, aralarında kırmızı bültenle arananların bulunduğu 60 suçlu Türkiye'ye iade edildi.
12 ÜLKEDEN PAKET SERVİS
İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği neticesinde yakalanan firarilerin iade süreçleri tamamlandı.
Operasyon kapsamında Gürcistan'dan 43, Yunanistan'dan 5, Almanya'dan 2, Birleşik Krallık'tan 2 suçlu teslim alındı.
Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan iadeler sağlandı.
İSİM İSİM PAKETLENEN FİRARİLER
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 kişinin D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. olduğu aktarıldı.
Ulusal seviyede aranan 44 suçlunun V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E. isimli şahıslar olduğu kaydedildi.
KURUMLAR ARASI ORTAK İŞBİRLİĞİ
Sürecin EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yürütüldüğü vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında kahraman polislere, ilgili başkanlıklara ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.
SUYUN SESİNİ DUYUYOR MUSUN FETÖ'CÜ
İade işlemleri günden güne kapsamını genişletirken, ABD başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kaçan FETÖ'nün üst düzey teröristlerine adım adım yaklaşıldığı yorumları yapılıyor.
Adaletten kaçan firari FETÖ'cü teröristler için zaman daralıyor.