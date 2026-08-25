Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı: Malazgirt mazimiz Anadolu namusumuz!
MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşüne dikkat çekti. Zaferin tarihin seyrini yeniden biçimlendirdiğini belirten Bahçeli, Sultan Alparslan’ın kefeniyle çıktığı ovada hilalin hükmünün Anadolu semalarında yükseldiğini vurguladı. Bahçeli, Anadolu’nun Türk milletine yurt olma sürecindeki kararlılığın altını çizerek “Anadolu namusumuzdur” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk tarihinin en kritik dönüm noktalarından kabul edilen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımlayarak önemli değerlendirmelerde bulundu.
DEVLET İRADESİNE YENİ SAHA
Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşünün nice cihan devletinin kuruluşuna şahitlik ettiğini belirten Bahçeli, "Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taçlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır." dedi.
KUTLU KADER ANI
Meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin eden tarih durakları bulunduğunu anlatan Bahçeli, "26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi, işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır." ifadelerini kullandı.
ATLARIMIZIN BASTIĞI HER TOPRAK HAKİMİYETİMİZİN HABERCİSİ
Malazgirt'e varan yolun kısa sürede açılmadığına dikkat çeken Bahçeli, 1040 Dandanakan Zaferi, Çağrı Bey'in keşif seferleri, 1048 Pasinler Zaferi, Tuğrul Bey dönemi ile Sultan Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesi süreçlerini hatırlattı. Afşin Bey komutasındaki akınlarla Bizans tahakkümünün kırıldığını aktaran Bahçeli, "Türk atlılarının bastığı her toprak, yaklaşmakta olan büyük fethin ve Türk hakimiyetinin habercisi olmuştur." diye konuştu.
SULTAN ALPARSLAN KEFENİYLE YOLA ÇIKTI BİZANS'I BATIYA SÜRDÜ
Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 26 Ağustos 1071 günü ordusunun saf düzenini gözden geçirip cuma namazını eda ettiğini kaydeden Bahçeli, şunları ifade etti:
"Malazgirt'e kefeniyle çıkan Sultan Alparslan'ın önünde zafer, gönlünde uğruna can verilecek Türk milletinin cihanşümul devlet ülküsü ve aklında Tammetül Kübra'ya dek Türk milletine yurt olacak Anadolu vardır. Hakanının ölümü göze aldığı yerde neferin tereddüdüne, korkunun saflara sirayetine, inkar edenlerin ise iman dolu yüreklerin önüne geçmesine imkan yoktur."
Malazgirt Ovası'nda Turan taktiğiyle çemberi daraltan Türk süvarisinin Bizans'ı batıya sürdüğünü vurgulayan Bahçeli, "Malazgirt ufkunda haçın gölgesi sönerken hilalin hükmü Anadolu semalarında yükselmiştir." dedi.
MALAZGİRT MAZİMİZ ANADOLU NAMUSUMUZ
Zaferin ardından Anadolu'ya yayılan Türkmen varlığıyla coğrafyada kök salındığını dile getiren Bahçeli, "Selçuklu'dan Söğüt'e, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan Anadolu'daki Türk varlığını ebedi kılan bu kesintisiz tarih hattında değişen tek şey başkentler olmuş; Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan Türk iradesinin hükmünün silinmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, Sultan Alparslan ile aziz neferlerini rahmetle yad ettiğini duyurdu. Bahçeli, "Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun!" dedi.