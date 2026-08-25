Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı: Malazgirt mazimiz Anadolu namusumuz!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türk tarihinin en kritik dönüm noktalarından kabul edilen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımlayarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşünün nice cihan devletinin kuruluşuna şahitlik ettiğini belirten Bahçeli, " Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taçlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır ." dedi.

KUTLU KADER ANI

Meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin eden tarih durakları bulunduğunu anlatan Bahçeli, "26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi, işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır." ifadelerini kullandı.

ATLARIMIZIN BASTIĞI HER TOPRAK HAKİMİYETİMİZİN HABERCİSİ

Malazgirt'e varan yolun kısa sürede açılmadığına dikkat çeken Bahçeli, 1040 Dandanakan Zaferi, Çağrı Bey'in keşif seferleri, 1048 Pasinler Zaferi, Tuğrul Bey dönemi ile Sultan Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesi süreçlerini hatırlattı. Afşin Bey komutasındaki akınlarla Bizans tahakkümünün kırıldığını aktaran Bahçeli, "Türk atlılarının bastığı her toprak, yaklaşmakta olan büyük fethin ve Türk hakimiyetinin habercisi olmuştur." diye konuştu.

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