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Türkiye’nin Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu!

Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselen Türkiye’nin Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri de belli oldu. Milliler E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Türkiye’nin Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu!

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Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı iki maçta da yenerek A Ligi'ne yükselen Milli Takımımız'ın şimdiki hedefi ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele edecek Bizim Çocuklar'ın rakipleri de belli oldu.

Türkiye, İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek. 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. İspanya, Hollanda'yı penaltılar sonunda eleyerek Türkiye'nin gruptaki son rakibi oldu.

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