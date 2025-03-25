PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak zorlu maç öncesinde stoper krizi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Savic ve Hüseyin Türkmen’in ardından Batagov’un da sakatlık yaşaması nedeniyle Göztepe maçı öncesi sıkıntıya girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Trabzonspor’da Göztepe ile oynanacak zorlu maç öncesinde stoper krizi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak zorlu maç öncesinde stoper krizi yaşanıyor. Stefan Savic ve Hüseyin Türkmen'in ardından sakatlar kervanına Batagov'un da eklenmesi Fatih Tekke'yi kara kara düşündürmeye başladı. Savic tedavi sürecini tamamlamasına rağmen antrenmanlara başlamadı.

Hüseyin'in sağ üs ön adalesindeki yaralanma nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sol üst iç adalesinden sorun yaşayan Batagov'un ise takıma en erken 3 hafta sonra dönmesi bekleniyor. Başarılı hocanın Göztepe gibi zor bir maç öncesi nasıl bir çözüm bulacağı merakla bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
Gazze’de üç maymunu oynayan İsrail’e gül Türk markalara diken uzatan Özgür Özel’den boykot provokasyonu! Hedefine yerli markaları koydu
Vakıf Katılım Bankası
İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak?
Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane’de Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! 41 provokatöre gözaltı
Eğitim Ailesi ile iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan Özel’e ve vandallara sert tepki: Bunların hesabı yargı önünde sorulacak
16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?
Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a sert tepki: Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
Borsa İstanbul
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel’in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google’a karşı yayıncılarımızın yanındayız
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu