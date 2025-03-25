Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak zorlu maç öncesinde stoper krizi yaşanıyor. Stefan Savic ve Hüseyin Türkmen'in ardından sakatlar kervanına Batagov'un da eklenmesi Fatih Tekke'yi kara kara düşündürmeye başladı. Savic tedavi sürecini tamamlamasına rağmen antrenmanlara başlamadı.



Hüseyin'in sağ üs ön adalesindeki yaralanma nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sol üst iç adalesinden sorun yaşayan Batagov'un ise takıma en erken 3 hafta sonra dönmesi bekleniyor. Başarılı hocanın Göztepe gibi zor bir maç öncesi nasıl bir çözüm bulacağı merakla bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN