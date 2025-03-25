Mİkautadze pişman ettirdi!

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile en çok anılan futbolcu Georges Mikautadze olmuştu. Lyon formasını giyen Gürcü forvet uzun süre Sarı-Kırmızılılar'la flört etmiş ancak ekonomik sorunlar nedeniyle transfer rafa kaldırılmıştı.



Mikautadze son dönem performansıyla Sarı-Kırmızılılar'da pişmanık oluşturdu. Yıldız futbolcu Lyon ve Gürcistan formalarıyla çıktığı son 4 maçta 7 gol ve 5 asistlik performansıyla tam 12 gole direkt katkı yaptı. Mikautadze son olarak Ermenistan önünde 2 gol ve 1 asistle oynadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN