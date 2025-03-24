Macarlar’ı bu kez de Budapeşte’de devirdik! İlk kez A Ligi’ne yükseldik

Ve A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne terfi etti... Ay-Yıldızlı ekibimiz Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında ilk maçta 3-1 yendiği Macaristan'ı deplasmanda 3-0 devirerek adını A Ligi'ne yazdırdı. 28'de Gazdag'ın vuruşunda Uğurcan topu çıkardı.

31'de Szoboszlai'nin vuruşunda top üst direkten dışarı gitti. 36'da İsmail Yüksek Gazdag tarafından düşürüldü. Penaltıyı 37'de Hakan Çalhanoğlu gole çevirdi: 0-1. 39'da Oğuz Aydın'ın pasında Arda Güler yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. Devre bu skorla sona erdi.

ABDÜLKERİM PERDEYİ KAPADI

İkinci yarının 57. dakikasında Nego sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Uğurcan topu çıkardı. 66'da Nego'nun kafayla çevirdiği topu kale sahasında Samet kafayla uzaklaştırdı. 90+1'de kullanılan korner atışında Barış Alper'in yaptığı ortada Abdülkerim kafayla skoru ilan etti: 0-3. Böylece Türkiye A Ligi'ne yükseldi.



BAKAN BAK DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı takip edenler arasındaydı.



MACARLAR'I 5.KEZ YENDİK

Türkiye, Macaristan ile dün 10. resmi maçını oynadı. Karşılaşmadan galip ayrılarak A Ligi'ne yükselen Ay-Yıldızlı ekibimiz Macarlar'a karşı 10. maçında 5. resmi galibiyeti almış oldu. Takımımız rakibine karşı 3 kez kaybederken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



TÜRKLER TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Türk taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak büyük destek verdi.



İLK ONBİRDE 3 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella Macaristan ile oynanan rövanşta ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.