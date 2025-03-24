Gör bu golü Ancelotti! Arda Güler’in Macaristan’a attığı gol sosyal medyayı salladı

Türkiye Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselirken Arda Güler maça damga vurdu. Real Madrid takımında forma giyen genç futbolcu Macaristan karşısında harika bir performans gösterdi.

Arda Güler takımımızın 2. golünü atarak galibiyeti perçinleyen isim oldu. Real Madrid'de Arda Güler'e fazla şans tanımayan Ancelotti maç sonrasında sosyal medyada en çok eleştirilen isim oldu. Vatandaşlarımız, "Gör bu golü Ancelotti" diyerek tecrübeli hocanın Arda'yı oynatmamasına gönderme yaptı. Milli oyuncu maç sonrası, "Maçın başlarında sert oynayarak bizi korkutmaya çalıştılar ama bilmiyorlar ki Türk forması giyen hiç kimse böyle şeylerden korkmaz" dedi.