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Galatasaray'da Oğuz Aydın pişmanlığı

Sezon başında Galatasaray’ın anlaştığı ancak imza için 1,5 ay beklettiği Oğuz Aydın Fenerbahçe’ye imza atmıştı. O dönem ‘Çok fazla kanat oyuncumuz var’ diyen Okan Buruk ve yönetimin Oğuz’un performansı sonrası pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
Galatasaray’da Oğuz Aydın pişmanlığı

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Galatasaray'da ve Fenerbahçe sezon başında Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ın transferi için karşı karşıya gelmişti. Sarı-Kırmızılı takım Akdeniz ekibi ve oyuncu ile anlaşmış ancak imzayı 1,5 ay kadar bekletince yetenekli kanat oyuncusu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Oğuz'un transferinin ardından "Bizim zaten çok kanat oyuncumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU
Ancak yetenekli kanat oyuncusu, Jose Mourinho'nun kendisini 11'e monte etmesiyle birlikte performansıyla dikkatleri çekti. Sarı-Lacivertli takımla 19 maça çıkan Oğuz, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistle 11 gole katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla Milli Takım'da da formayı kaptı ve Macaristan ile oynanan maçta 2 asistle yıldızlaştı. Oğuz'un bu performansı sonrası Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk'un transferi bitiremedikleri için büyük pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

13 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

DERBİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda aktivasyon ve core çalışmasıyla başlayan idman, sahada koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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