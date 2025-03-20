Solskjaer kolları sıvadı!

Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile sarsılan Beşiktaş'ta Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, milli ara dönüşünde yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyor. idmanlarda oyuncularla yakından ilgilenen deneyimli çalıştırıcının Galatasaray derbisine kadar takımdaki negatif havayı dağıtmaya çalışacağı öğrenildi. Öte yandan Solskjaer'in milli arayı da boş geçirmek istemediği ve hazırlık maçı oynanmasını talep ettiği belirlendi. Norveçli hocanın bu maçla şans bulamayan isimlerin son durumunu da görmek istediği öğrenildi.

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