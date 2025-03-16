Galatasaray 700 milyon lirayı kasasına koydu!

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden 5 takımımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'dan kazandığı gelirler beli oldu.

UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Trabzonspor elde etti. UEFA Avrupa Lig'inde mücadele eden Sarı-Kırmızılılar son 32 turunda AZ Alkmaar'a elenerek kupaya veda etti.

Cimbom yayın geliriyle birlikte 17.6 milyon Euro'yu (yaklaşık 700 milyon TL) kasasına koydu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenen Fenerbahçe ise 14.8 milyon Euro ile (yaklaşık 588 milyon TL) en çok gelir elde eden ikinci takım oldu.

Avrupa Lig'inde lig aşamasını geçemeyen Beşiktaş 9. 26 milyon Euro, Kupa 2 ve Kupa 3'te lig aşamalarını göremeyen Trabzonspor ise 1.1 milyon Euro kazandı. Konferans Ligi'ndeki lig etabını geçemeyen Başakşehir ise 7,43 milyon Euro kazandı.