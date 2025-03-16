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Fırtına'nın dönüşü! Trabzonspor Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 3 golle geçti

Yeni hocasıyla çok iyi bir mücadele sergileyen Bordo-Mavililer 7. dakikada Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Mendy’nin golleriyle kazanarak 300 günlük deplasman hasretine son verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mart 2025
Fırtına’nın dönüşü! Trabzonspor Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçta Başakşehir’i 3 golle geçti

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Trabzonspor ligin 28. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini aldı. 5. dakikada Piatek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in şutu direkten döndü.

Trabzonspor 7. dakikada öne geçti. Malheiro'nun çevirdiği topa rakibinden önce dokunan Banza topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 11'de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı4nın şutu yandan auta gitti. 20'de Yusuf'un ortasına iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 47'de Başakşehir'in Deniz'le bulduğu gol ofsayt nedeniyle VAR'dan döndü. 57'de Başakşehir penaltı kazandı.

Piontek'in vuruşunu köşeden çıkaran Uğurcan dönen topta da gole izin vermedi. 62'de fark 2'ye çıktı. Banza'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2. 64'te Deniz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 87'de Mendy attığı golle skoru belirledi: 0-3.

YİNE BAŞAKŞEHİR'İ MAĞLUP ETTİ
Trabzonspor ligdeki son dış saha galibiyetini de geçen sezon 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla elde etmişti.

AVCI'DAN SONRA TEKKE BAŞARDI
Fatih Tekke, Abdullah Avcı'dan (Kasım 2020) bu yana Trabzonspor'un başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Fırtına ayrıca Aralık 2010'dan (3-1) bu yana ilk kez Başakşehir'e konuk olduğu bir lig maçında üç gol attı.

DAHA GÜZEL BİR GÜN OLAMAZ
Trabzonsporlu Ozan Tufan maç sonrası açıklamalarda bulundu. Ozan,"Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz" ifadelerini kullandı.

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