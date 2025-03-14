İskoçya’da hakem skandalı!

F.Bahçe Glasgow Rangers ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi. En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen F.Bahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.



Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi oyunun devam etmesini istedi. 117. dakikada da Mert Hakan'ın düşülmesi sonucu da penaltı beklenti. Ayrıca 19. dakikada Talisca, ceza sahasında Jefte'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Talisca ve Fenerli futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Breziyalı futbolcuya aldatmaya yönelik sarı kart gösterdi.

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