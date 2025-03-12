Kayıp aranıyor! Beşiktaş’ın genç isimleri bekleneni vermedi

Beşiktaş ara transfer döneminde rakiplerinin aksine kadrosuna yaptığı iki genç oyuncu takviyesiyle dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlılar, Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Keny Arroyo'nun bonservisinin yarısı için yaklaşık 5,5 milyon Euro ödedi. Ancak genç kanat oyuncusu yüksek potansiyeline rağmen performansıyla şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

1 GOL KAYDETTİ

Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol atan Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep FK maçında da devam edince taraftarlardan da tepki almıştı.

Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan yaklaşık 2 milyon Dolar karşılığında renklerine bağladığı 20 yaşındaki orta Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı. İlk geldiği günlerde hazır olmayan Elan sonrasında ise yaşadığı hastalıklar nedeniyle henüz forma giymedi.