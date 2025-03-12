SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kayıp aranıyor! Beşiktaş'ın genç isimleri bekleneni vermedi

Siyah-Beyazlılar’ın ara transferde 5,5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Keny Arroyo 1 gol atmasına rağmen beklentilerin uzağında kaldı. 2 milyon Dolar’a alınan Elan Ricardo ise henüz forma giyemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Kayıp aranıyor! Beşiktaş’ın genç isimleri bekleneni vermedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş ara transfer döneminde rakiplerinin aksine kadrosuna yaptığı iki genç oyuncu takviyesiyle dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlılar, Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Keny Arroyo'nun bonservisinin yarısı için yaklaşık 5,5 milyon Euro ödedi. Ancak genç kanat oyuncusu yüksek potansiyeline rağmen performansıyla şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

1 GOL KAYDETTİ
Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol atan Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep FK maçında da devam edince taraftarlardan da tepki almıştı.

Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan yaklaşık 2 milyon Dolar karşılığında renklerine bağladığı 20 yaşındaki orta Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı. İlk geldiği günlerde hazır olmayan Elan sonrasında ise yaşadığı hastalıklar nedeniyle henüz forma giymedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Takas Bank
Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor
Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!
Pezeşkiyan’dan Trump’a rest: Ne istersen onu yap! Tehdit altında müzakere yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun danışmanı ve çok sayıda kişi gözaltında
Başkan Erdoğan YİK üyeleriyle bir araya geldi: Ana gündem aile!
Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi tek ordu, bayrak, başkent deyip teslim bayrağı çekti: Suriye’nin yeni gerçekliğine uyacağız
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! İşte ilk sözler
Merdan Yanardağ’dan TELE 1’de mezhep fitnesi! RTÜK soruşturma başlattı
Trump’ın Gazze Riviera planının arkasındaki Filistinli milyarder! Kim bu Beşşar Masri?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?
Galatasaray’da Osimhen’den şoke eden talep!
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...
Justin Trudeau’nun makam sevdası! Meclisten ayrılırken koltuğunu da yanına aldı