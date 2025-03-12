Cenk Tosun Japonya yolcusu!

Sezon başında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun yine yol ayrımında. En Nesyri ve Edin Dzeko'nun müthiş performansı nedeniyle tüm kulvarlarda sadece 258 dakika süre alabilen tecrübeli yıldız Talisca transferi sonrası iyice gözden düşmüştü.

Cenk Tosun flaş bir hamle yaparak Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında bonservis pazarlıklarının devam ettiği ve kısa süre içinde tüm pürüzlerin giderileceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar Japon ekibine imza atması bekleniyor. Urawa 5 haftası geride alan Japon Ligi'nde 5 puanla 13. sırada yer alıyor