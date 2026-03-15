Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ABD-İsrail bloğu ile İran arasındaki gerilimi azaltmak ve bölgede barışı tesis etmek adına yürüttüğü diplomatik faaliyetler devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre MİT, bölgeyi sarması muhtemel ateş çemberini daraltmak amacıyla taraflar arasında hayati mahiyette iletişim köprüsü kurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla harekete geçen teşkilat, krizin tırmanmasını önleyecek mesajları muhataplarına ileterek çatışmaların durdurulması için çıkış yolları belirledi.
13 ÜLKEYLE ATEŞLİ DİPLOMASİ
MİT Başkanlığı, savaşın başlamasının ardından hem ABD-İsrail bloku hem İran ile konuşabilen istihbarat teşkilatı kimliğiyle öne çıktı. Süreç boyunca ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle temaslar yürütüldü.
TAHLİYE OPERASYONLARINA MİT DAMGASI
Çok sayıda ülkeyle eş güdümlü hareket eden Türkiye, çatışma süresince insani yardım ve tahliye operasyonlarına destek verdi. Kriz hattında bölgenin güvenlik mimarisindeki önemini pekiştirdi.
DEVRİM MUHAFIZLARIYLA YAKIN TEMAS
Teşkilat, Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını yoğun şekilde kullandı. Çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlar sürekli iletildi.
Batılı istihbarat servislerinin Tahran ile iletişim kurabilmek için Ankara'nın kapısını çaldığı öğrenildi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ZIRH
Ayrıca MİT, komşu coğrafyalardaki istikrarsızlığın Türkiye'nin terörle mücadele sürecine zarar vermemesi ve iç güvenliğin casusluk faaliyetlerine karşı korunması için gerekli tedbirleri aldı.
Bölgesel barışı tesis etme çabalarının yanı sıra iç güvenlik dinamikleri korundu.
PKK/PJAK gibi münfesih terör örgütlerinin otorite boşluğundan faydalanmasına set çekildi.
SIZMALARA KARŞI TAM TEYAKKUZ
MİT, İran'daki kriz durumunun "Terörsüz Türkiye" sürecini olumsuz etkilememesi ve İran içinde etnik çatışma yaşanmaması amacıyla faal çalışmalar yürüttü.
Orta Doğu'daki istihbarat savaşlarının ve özellikle Mossad ve İran istihbaratı arasındaki hesaplaşmaların Türkiye topraklarına taşınmasına müsaade edilmedi. Bölgedeki karışıklıktan istifadeyle Türkiye'de gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı sıkı önlemler alındı.