MİT, PKK/PJAK gibi terör örgütlerinin otorite boşluğundan faydalanmasını engellemek ve Mossad-İran istihbaratı hesaplaşmalarının Türkiye'ye taşınmasını önlemek için tedbirler aldı.

MİT, Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarla sürekli iletişim halinde olurken Batılı istihbarat servisleri Tahran ile görüşmek için Ankara'ya başvurdu.

Teşkilat, ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere 13 ülkeyle temas kurdu.

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ABD-İsrail bloğu ile İran arasındaki gerilimi azaltmak için diplomatik faaliyetler yürütüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ABD-İsrail bloğu ile İran arasındaki gerilimi azaltmak ve bölgede barışı tesis etmek adına yürüttüğü diplomatik faaliyetler devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre MİT , bölgeyi sarması muhtemel ateş çemberini daraltmak amacıyla taraflar arasında hayati mahiyette iletişim köprüsü kurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla harekete geçen teşkilat, krizin tırmanmasını önleyecek mesajları muhataplarına ileterek çatışmaların durdurulması için çıkış yolları belirledi.

13 ÜLKEYLE ATEŞLİ DİPLOMASİ

MİT Başkanlığı, savaşın başlamasının ardından hem ABD-İsrail bloku hem İran ile konuşabilen istihbarat teşkilatı kimliğiyle öne çıktı. Süreç boyunca ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle temaslar yürütüldü.

TAHLİYE OPERASYONLARINA MİT DAMGASI

Çok sayıda ülkeyle eş güdümlü hareket eden Türkiye, çatışma süresince insani yardım ve tahliye operasyonlarına destek verdi. Kriz hattında bölgenin güvenlik mimarisindeki önemini pekiştirdi.