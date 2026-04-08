Takvim ne yazdıysa o! CHP Adana'daki gruplaşma siyasi husumete döndü: Zeydan Karalar ve Ali Demirçalı'nın ekibi yumruk yumruğa

CHP'nin Adana cephesindeki 39. Kurultay'dan bu yana devam "gruplaşma" sürüyor. Görevden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı arasında ipler gerildi. Genel Merkez'den gelen bir misafiri karşılamak üzere balıkçıda bir araya gelen ikilinin şoförleri ve korumaları tekme tokat birbirine girdi. Adana'dan temas kurduğumuz CHP'li isimler, Demirçalı'nın bir sonraki seçimde Adana BB'ye aday olma planları yaptığını, Karalar'la arasındaki husumeti bundan kaynaklandığını iddia etti.

Yolsuzluk, rüşvet ve şaibelerle anılan ve mahkeme koridorların sürüklenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana cephesinde "gruplaşma" baş gösterdi.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı arasında iplerin gerildiği öğrenildi.

TAKVİM.COM.TR YAZDI.... ADANA'DAKİ GRUPLAŞMA ANKARA'YA TAŞINDI

Üstelik bu gerilim yeni değil... Takvim.com.tr, Ankara'ya taşınan Adana'daki gruplaşmayı detaylıca yazmıştı.

Kasım 2025'te CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için Ankara'da bulunan Zeydan Karalar'ın ekibi ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a yakın belediye başkanları gerilim yaşamıştı.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, vekillerin Fahri Balık isimli mekanda verdiği yemeği terk etmişti.

Fahri Balık'ta Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar gibi isimler Burhanettin Bulut'la bir araya gelmiş, akıllara "Menüde Zeydan Karalar mı var?" sorusu gelmişti.

YİNE BALIKÇI YİNE KAVGA

Karalar'ın tahliye olması sonrası taraflar arasında ipler bir kez daha gerildi.

Takvim.com.tr'nin CHP Adana'daki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Genel Merkez'den gelen bir misafiri karşılamak için Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı balıkçıda bir araya geldi.

KARALAR VE DEMİRÇALI'NIN ŞOFÖR VE KORUMALARI YUMRUK YUMRUĞA

Mekanda ikili arasında esen soğuk rüzgarları mekanın kapısındaki koruma ve şoförlere de sirayet etti. Görgü tanıkları Karalar'ın ekibi ile Demirçalı'nın ekibinin tekmeli yumruklu birbirine girdiğini söyledi.

HUSUMETİN ALTINDA ADAYLIK HESABI MI VAR?

Ayrıca Adana'daki temas kurduğumuz CHP'li isimler, Demirçalı'nın bir sonraki seçimde Adana BB'ye aday olma planları yaptığını, Karalar'la arasındaki husumetin buradan geliştiği söylüyor.

CHP PM seçimlerine meyhane operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba

Yozbey’in saltanat şeması | Rüşvet konutları 20’lik yeğene! Pasta kutusundan Euro fışkırdı
