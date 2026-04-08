Yolsuzluk, rüşvet ve şaibelerle anılan ve mahkeme koridorların sürüklenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana cephesinde "gruplaşma" baş gösterdi. Aziz İhsan Aktaş dosyasında yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı arasında iplerin gerildiği öğrenildi.

Kasım 2025'te CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için Ankara'da bulunan Zeydan Karalar'ın ekibi ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a yakın belediye başkanları gerilim yaşamıştı. CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, vekillerin Fahri Balık isimli mekanda verdiği yemeği terk etmişti. Fahri Balık'ta Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar gibi isimler Burhanettin Bulut'la bir araya gelmiş, akıllara "Menüde Zeydan Karalar mı var?" sorusu gelmişti.





YİNE BALIKÇI YİNE KAVGA



Karalar'ın tahliye olması sonrası taraflar arasında ipler bir kez daha gerildi.



Takvim.com.tr'nin CHP Adana'daki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Genel Merkez'den gelen bir misafiri karşılamak için Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı balıkçıda bir araya geldi.





KARALAR VE DEMİRÇALI'NIN ŞOFÖR VE KORUMALARI YUMRUK YUMRUĞA



Mekanda ikili arasında esen soğuk rüzgarları mekanın kapısındaki koruma ve şoförlere de sirayet etti. Görgü tanıkları Karalar'ın ekibi ile Demirçalı'nın ekibinin tekmeli yumruklu birbirine girdiğini söyledi.