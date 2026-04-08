Orta Doğu'daki ateşkes sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama! Memnunuz" deyip "sabotaj" uyarısı yaptı: Sahada tam olarak uygulanmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki ateşkes sonrası ilk kez konuştu. Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Erdoğan, olası tahrik ve sabotajlara karşı uyarıp "Ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edeceğini vurgulayarak Pakistan'a ve diğer aktörlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

ABD/İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkes sonrası Ankara'dan peşi sıra açıklamalar geldi.

Başkan Erdoğan'dan ateşkes yorumu


28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta ilan edilen ateşkese ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAHRİK VE SABOTAJLARA FIRSAT VERİLMEMELİ"

Olası tahrik ve sabotajlara karşı uyarıda bulunan Erdoğan, "Tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan katkılarından dolayı Pakistan'a teşekkür edip "Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" dedi.

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.

ANKARA İHTİYATLI! DIŞİŞLERİ VE AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, tarafların mutabakata bağlı kalmasının elzem olduğunu vurgulayıp Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır" uyarısında bulundu.

