Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı yolunda çok kritik ve hayati bir adım atıldı. ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altınlar kademe kademe Merkez Bankası'nın kasasına taşındı. Berat Albayrak’ın "Altın" vizyonu: Türkiye altın rezervlerini yurda taşıdı 2 YILDA TONLARCA ARTIŞ YAŞANDI Türkiye'nin bu girişimiyle Merkez Bankası'nın 2018 yılı sonunda 488,9 ton olan altın rezervi, 2020 yılı sonundaysa 712,2 tona çıktı. BERAT ALBAYRAK VİZYONU



Albayrak'ın bu hamlesi küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında ülkeyi güvenli bir liman haline getirdi. Orta Doğu'da bir savaş bir ateşkes ikileminin devam ettiği bu süreçte Avrupa ülkelerinin bugün kendi altınlarını ABD'den geri alma çabası, Türkiye'nin yıllar önce öngördüğü finansal bağımsızlık stratejisinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Türkiye'nin altın hamlesi AB'ye örnek oldu. (Görseller AA ve A Haber'den alınmıştır.) AVRUPA ÜLKELERİNDE "AMERİKA" TEDİRGİNLİĞİ Dünya genelinde merkez bankalarının dolara olan bağımlılığı azaltma arayışında olduğu bu dönemde, Avrupa ülkeleri de Türkiye'nin yıllar önce yaptığı hamleyi takip etmeye başladı. Özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerin altın rezervlerini ABD'den geri istemesi dikkat çekiyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Fransa, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında Amerika'dan 129 ton altınını almak için harekete geçti. Bugün tüm dünyayı saran bir 'Trump korkusu' var; ülkeler altınlarını Amerika'nın elinden kurtarmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdem, Almanya'nın altınlarını talep ettiğinde ABD'den "Bir saniye bekle, 7-8 yıl içinde veririz" yanıtını aldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu riskleri çok önceden gördüğünü belirtti.