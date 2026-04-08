Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı yolunda çok kritik ve hayati bir adım atıldı. ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altınlar kademe kademe Merkez Bankası'nın kasasına taşındı.
Berat Albayrak’ın "Altın" vizyonu: Türkiye altın rezervlerini yurda taşıdı
2 YILDA TONLARCA ARTIŞ YAŞANDI
Türkiye'nin bu girişimiyle Merkez Bankası'nın 2018 yılı sonunda 488,9 ton olan altın rezervi, 2020 yılı sonundaysa 712,2 tona çıktı.
BERAT ALBAYRAK VİZYONU
Albayrak'ın bu hamlesi küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında ülkeyi güvenli bir liman haline getirdi. Orta Doğu'da bir savaş bir ateşkes ikileminin devam ettiği bu süreçte Avrupa ülkelerinin bugün kendi altınlarını ABD'den geri alma çabası, Türkiye'nin yıllar önce öngördüğü finansal bağımsızlık stratejisinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.
AVRUPA ÜLKELERİNDE "AMERİKA" TEDİRGİNLİĞİ
Dünya genelinde merkez bankalarının dolara olan bağımlılığı azaltma arayışında olduğu bu dönemde, Avrupa ülkeleri de Türkiye'nin yıllar önce yaptığı hamleyi takip etmeye başladı. Özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerin altın rezervlerini ABD'den geri istemesi dikkat çekiyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Fransa, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında Amerika'dan 129 ton altınını almak için harekete geçti. Bugün tüm dünyayı saran bir 'Trump korkusu' var; ülkeler altınlarını Amerika'nın elinden kurtarmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdem, Almanya'nın altınlarını talep ettiğinde ABD'den "Bir saniye bekle, 7-8 yıl içinde veririz" yanıtını aldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu riskleri çok önceden gördüğünü belirtti.
YATIRIM DEĞİL FİNANSAL BİR BAĞIMSIZLIK STRATEJİSİ
Türkiye'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği bu operasyonun sadece bir altın transferi değil, geniş kapsamlı bir ekonomik bağımsızlık hamlesi olduğu vurgulanıyor. Bunun bir yatırım hamlesi değil, aslında finansal bir bağımsızlık stratejisi olduğunun altını çizen Erdem, "Merkez Bankası rezervlerine katılan bu altınlar, dolara olan bağımlılığın azaltılması noktasında bir sigorta görevi görüyor." şeklinde konuştu. Yaşanan küresel savaşların ve ekonomik mücadelelerin "petro-dolar" sistemi üzerinden yürüdüğüne dikkat çeken Erdem, "Türkiye o dönemde aldığı bu tedbirle kendisini bugün yaşanan finansal şoklara karşı koruma altına almış oldu." ifadelerini kullandı.
DEĞERİ BUGÜN ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILIYOR
Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca sık sık dile getirdiği "İleride anlaşılacak" sözü, bugün ekonomideki altın kurallardan biri haline geldi. Cansın Helvacı, "Berat Albayrak o dönemde 'Şu an yaptığımız işlemi bilenler biliyor ama değeri ileride anlaşılacak' demişti. İşte bugün o 'ileri' dediğimiz dönemi yaşıyoruz." sözleriyle tarihi öngörüye vurgu yaptı.
Altının artık sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkıp ülkeler arası bir değer transferi aracına dönüştüğünü belirten uzmanlar, Türkiye'nin swap hamleleri ve Türk Lirası ile ilgili adımlarıyla birlikte bu altın operasyonunun, ülkenin ekonomik egemenliğini perçinleyen en büyük hamlelerden biri olduğunu kaydediyor.