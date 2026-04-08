Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD ve İsrail 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik saldırılara başladı, Türkiye tarafların ateşkes sağlayıp müzakere zeminine dönmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek barış masasına oturmanın önemini vurguladı.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile Körfez diplomasisi yürüttü.

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ve diğer bölge liderleriyle temaslarını sürdürerek Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT'e talimat verdi.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarına 28 Şubat 2026 tarihinde başladı. Türkiye en başından itibaren bu çatışma sürecinin doğru olmadığını, tarafların bir an önce ateşkes sağlayıp müzakere ve diplomasi zeminine dönmesi gerektiğini ifade etti. 28 ŞUBAT'TA TÜM MEKANİZMALAR HAREKETE GEÇİRİLDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan saldırılardan önce başlattığı diplomatik girişimlere ek olarak, 28 Şubat'tan itibaren de Ortadoğu'daki savaşın durdurulması için tüm diplomatik mekanizmaları harekete geçirdi. Liderlerle sürekli görüşmeler yapan Başkan Erdoğan, çatışmaların bir an önce sona ermesi için diplomasi kapısının kapanmaması telkinlerinde bulundu.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI TÜM DÜNYA İÇİN TEHLİKE"



İsrail'in saldırganlığının sadece bölge için değil, tüm dünya için tehlikeli olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, aynı zamanda İran'ın bölge ülkelerine saldırılarının da yanlış olduğunu belirterek yaşanan çatışmalı sürecin bir an önce durdurulmaması halinde daha fazla yaygınlaşacağından duyduğu endişeleri dile getirdi.



HEM TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ HEM PEZEŞKİYAN'LA: BARIŞ MASASI ÇAĞRISI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle hem ABD Başkanı hem İran Cumhurbaşkanı ile görüşerek bir an önce barış masasına oturmanın önemini vurguladı.



Türkiye'nin barışa giden yolda elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptı. İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ele alındı.