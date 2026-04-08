Yeni düzenin kutup başı Türkiye! Başkan Erdoğan'dan "Nobellik" barış diplomasisi | ABD, İran, Körfez, Avrupa... Liderlerle tek tek görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki yanan ateşin yayılmaması için elini taşın altına koydu. 28 Şubat'tan bu yana aktif bir diplomasi yürüten Erdoğan, ABD'den İran'a, Körfez'den Avrupa'ya, Asya'dan NATO'ya üst düzey temaslar kurdu. ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başkanı Starmer, Katar Emiri Al Sani, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Suudi Arabistan Prensi Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aralarında bulunduğu çok sayıda devlet lideriyle görüştü. Başkan Erdoğan'ın barış eksenli diplomasi trafiği, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin kutup başı olduğunu tescilledi.

  • ABD ve İsrail 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik saldırılara başladı, Türkiye tarafların ateşkes sağlayıp müzakere zeminine dönmesi gerektiğini ifade etti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek barış masasına oturmanın önemini vurguladı.
  • Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile Körfez diplomasisi yürüttü.
  • Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmeler gerçekleştirdi.
  • Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ve diğer bölge liderleriyle temaslarını sürdürerek Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT'e talimat verdi.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarına 28 Şubat 2026 tarihinde başladı. Türkiye en başından itibaren bu çatışma sürecinin doğru olmadığını, tarafların bir an önce ateşkes sağlayıp müzakere ve diplomasi zeminine dönmesi gerektiğini ifade etti.

28 ŞUBAT'TA TÜM MEKANİZMALAR HAREKETE GEÇİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saldırılardan önce başlattığı diplomatik girişimlere ek olarak, 28 Şubat'tan itibaren de Ortadoğu'daki savaşın durdurulması için tüm diplomatik mekanizmaları harekete geçirdi.

Liderlerle sürekli görüşmeler yapan Başkan Erdoğan, çatışmaların bir an önce sona ermesi için diplomasi kapısının kapanmaması telkinlerinde bulundu.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI TÜM DÜNYA İÇİN TEHLİKE"

İsrail'in saldırganlığının sadece bölge için değil, tüm dünya için tehlikeli olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, aynı zamanda İran'ın bölge ülkelerine saldırılarının da yanlış olduğunu belirterek yaşanan çatışmalı sürecin bir an önce durdurulmaması halinde daha fazla yaygınlaşacağından duyduğu endişeleri dile getirdi.

HEM TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ HEM PEZEŞKİYAN'LA: BARIŞ MASASI ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle hem ABD Başkanı hem İran Cumhurbaşkanı ile görüşerek bir an önce barış masasına oturmanın önemini vurguladı.

Türkiye'nin barışa giden yolda elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptı. İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ele alındı.

KÖRFEZ DİPLOMASİSİ: KATAR, BAE, SUUDİ ARABİSTAN, KUVEYT...

Erdoğan, İran'ın hedef aldığı Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Katar hem bölgemizdeki son durum ele alındı.

Diplomasi trafiğini Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile sürdürdü. Bölgedeki son durum görüşmede değerlendirildi.

Başkan Erdoğan İran'ın hedef aldığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü. Çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesini dile getirdi.

Barış diplomasisi adımlarını Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile sürdürdü. Sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu belirtti.

AB VE NATO İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan bölgede yükselen tansiyonu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede değerlendirdi. Türkiye'nin barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın barış diplomasisi adımları Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile devam etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Barış diplomasisi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşme ile sürdü. Başkan Erdoğan, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede ise son durumu değerlendirdi ve barışa yönelik nelerin yapılabileceğini ele aldı.

ENVER İBRAHİM VE ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmelerde de bölgemizdeki sıcak çatışmaları ve atılabilecek adımları değerlendirdi.

MACRON, MELONİ VE STARMER İLE İRAN GÜNDEMLİ TEMAS

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını net bir şekilde ifade etti. Çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapılan görüşmede ise çatışan tarafların istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda telkinlerin yapıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir görüşme yaparak, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için atılabilecek adımlar olduğunu ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü ve son durumu ele aldı.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaparak çatışma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Görüşmede, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgemizdeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığımızı belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile ayrı ayrı görüşerek bölgemizdeki gelişmeleri ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüşmesinde ise İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

PUTİN'LE BARIŞ DİPLOMASİSİ

Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde de İran'ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimizi dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de konuyu ele aldı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA AKTİF DİPLOMASİ YÜRÜTTÜ

Gelinen bu noktada Başkan Erdoğan'ın savaşın başından beri aktif bir diplomasi yürüttüğü, liderler seviyesinde yaptığı telefon ve yüz yüze görüşmelerde çatışmaların daha fazla yayılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DIŞİŞLERİ, MSB VE MİT'E TALİMAT

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere bütün kurumlarımız sürecin ülkemizi daha fazla olumsuz etkilememesi ve krizin suhuletle sona ermesi için gerekli çalışmalarda bulundu.

Son olarak Başkan Erdoğan, Ortadoğu'daki ateşkes için "Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.

