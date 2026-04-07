Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgede DEAŞ bağlantılı teröristler kalleşçe polise saldırdı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 teröristten 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
POLİS TERÖRİSTİ AYAĞINDAN VURDU
Polise saldıran 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.Polis teröristi aracın altından böyle vurdu
Görüntülerde polisin bir minibüsün arkasından ön tarafta bulunan saldırganı ayağından vurduğu görülüyor.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Öte yandan olayın tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenirken, 5 kişi daha gözaltına alındı.
Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
YARALI POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı 2 polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sağlık durumları iyi.