Yaralanan 2 polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor ve sağlık durumları iyi.

Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgede DEAŞ bağlantılı teröristler kalleşçe polise saldırdı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 teröristten 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. POLİS TERÖRİSTİ AYAĞINDAN VURDU

Levent'teki DEAŞ bağlantılı teröristler etkisiz hale getirildi (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ



Öte yandan olayın tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenirken, 5 kişi daha gözaltına alındı.



Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.