Son dakika: Levent'teki kalleş saldırıda kapsamlı soruşturma! Gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu'nun olduğu bölgede polislere yönelik saldırıya ilişkin kapsamlı soruşturma sürüyor. DEAŞ bağlantılı teröristler etkisiz hale getirilirken olaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

  • İstanbul Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu yakınında DEAŞ bağlantılı 3 terörist polise saldırdı, 2 polis yaralandı.
  • Saldırıda 3 teröristten 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 10'a yükseldi.
  • Yaralanan 2 polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor ve sağlık durumları iyi.

Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgede DEAŞ bağlantılı teröristler kalleşçe polise saldırdı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 teröristten 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

POLİS TERÖRİSTİ AYAĞINDAN VURDU

Polise saldıran 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Polis teröristi aracın altından böyle vurdu

Görüntülerde polisin bir minibüsün arkasından ön tarafta bulunan saldırganı ayağından vurduğu görülüyor.

Levent'teki DEAŞ bağlantılı teröristler etkisiz hale getirildi (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Öte yandan olayın tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenirken, 5 kişi daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

YARALI POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı 2 polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sağlık durumları iyi.

