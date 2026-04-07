İngiltere'de ortaya atılan iddiaya göre Yves Bissouma'nın menajeri, yaz transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ile görüşmeler yürütüyor. Sezon sonunda Tottenham'dan ayrılması beklenen Malili orta sahanın, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

TOTTENHAM'DA AYRILIK GÜNDEMDE

Haberde, Bissouma'nın kulüpte gördüğü muameleden memnun olmadığı ve sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Tottenham'ın bir yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da oyuncunun ayrılık ihtimalinin güç kazandığı öne çıktı. Yaz aylarında bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek gösterildi.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Yves Bissouma'nın adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Malili futbolcuyla ilgilenmiş ancak transfer süreci olumlu sonuçlanmamıştı. Bu kez Süper Lig'de devreye giren kulübün Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

46 MİLYON EURO ÖDENDİ

2018 yılında Lille'den Brighton'a 16 milyon 800 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Yves Bissouma, 2022 yazında Tottenham'ın yolunu tuttu. İngiliz kulübü, tecrübeli orta saha için Brighton'a 29 milyon 200 bin euro ödeme yaptı.

BU SEZON SINIRLI SÜRE ALDI

Yves Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla yalnızca Premier Lig maçlarında süre aldı. Malili oyuncu, şu ana kadar 8 karşılaşmada 463 dakika sahada kaldı ve skor katkısı üretemedi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Malili ön libero, son yıllarda yaşadığı sakatlıklarla da gündeme geldi. 2019'dan bu yana farklı sakatlıklar nedeniyle toplam 77 maç kaçıran Bissouma, son olarak 14 Mart'ta kas problemi yaşadı.