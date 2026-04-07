CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesinde rüşvet soruşturması

5 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

31.03.2026 tarihinde 30 şüpheli tutuklanmış olup bir kısım şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılanlara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, Bursa 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 07.04.2026 tarihli kararı ile 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, anılan şüpheliler yakalanmıştır.

Dosya kapsamında 07.04.2026 tarihi itibariyle; 35 şüpheli tutuklanmış, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2 kişi savcılık ve mahkeme tarafından doğrudan serbest bırakılmış olup 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam etmekte. Soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.