CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesinde rüşvet soruşturması: Tutuklu sayısı 35’e yükseldi

Bursa merkezli rüşvet, usulsüzlük ve kara para aklama soruşturmasında, aralarında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu dosyada tutuklu sayısı 35’e yükseldi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılırken, soruşturma çok sayıda ilde genişleyerek sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.
  • Bursa 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 7 Nisan 2026 tarihli kararıyla yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli yakalandı.
  • Soruşturma kapsamında 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla toplam 35 şüpheli tutuklu, 28 şüpheli adli kontrol altında bulunuyor.
  • Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma suçları işleniyor.
  • Soruşturma kapsamında 2 kişi yakalanmayı beklerken, 2 kişi de savcılık ve mahkeme tarafından doğrudan serbest bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 kişinin tutuklandığı 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

RÜŞVET, SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞINI AKLAMA, İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 23 kişi tutuklandı. Ayrıca Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Rüşvet' ve 'Usulsüzlük' soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan, aralarında Turgay Erdemi'in de bulunduğu 8 kişinin de bu suç kapsamında ifadeleri alındı. Bu kişilerden 7'si de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30 oldu.

5 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

31.03.2026 tarihinde 30 şüpheli tutuklanmış olup bir kısım şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılanlara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, Bursa 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 07.04.2026 tarihli kararı ile 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, anılan şüpheliler yakalanmıştır.

Dosya kapsamında 07.04.2026 tarihi itibariyle; 35 şüpheli tutuklanmış, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2 kişi savcılık ve mahkeme tarafından doğrudan serbest bırakılmış olup 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam etmekte. Soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler