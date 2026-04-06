Bursa'da yıllarca kapalı kapılar ardında dönen, kamu arazilerinin rüşvet karşılığında nasıl peşkeş çekildiğini gösteren milyarlık rant çarkı gün yüzüne çıktı.
CHP'nin ele geçirdiği Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda hazırlanan MASAK raporu, kenti saran kirli ağı bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ailesinin bulunduğu 59 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, Bozbey "örgüt lideri" sıfatıyla kayıtlara geçti.
İşte rüşvet karşılığı verilen lüks dairelerin akrabalar üzerine yapıldığı, kamuya ait park alanlarının ranta açıldığı, rüşvet paralarının pasta kutularında taşındığı kirli sistemin tek tek belgelenen yeni ayrıntıları...
65 DAİRE 180'E FIRLADI
Bursa Nilüfer Belediyesi'nde başlayıp Bursa Büyükşehir'e uzanan yolsuzluk soruşturması, müşteki ifadeleri sonrası Bursa Başsavcılığının talimatıyla derinleştirildi. Uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda 31 Mart'ta 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 27 Temmuz 2025 tarihinde hazırladığı rapor, yolsuzluk çarkının sistemine dahil olarak kamuyu zarara uğratan suç örgütünün şemasını ortaya çıkardı. Şemada Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey örgüt lideri olarak yer aldı.
Rant ağının en çarpıcı örneklerinden biri Nil-As Turizm sahibi Ekrem Pamuk hakkındaki bulgularla belgelendi. Pamuk, kat karşılığı projelerde rüşvet mekanizmasını işleterek 65 dairelik izni usulsüzce 180 daireye çıkardı. Yaklaşık 600 milyon lira haksız kazanç elde eden Pamuk, fazladan yapılan 115 daireyi dikkat çekmemesi amacıyla damadı Mustafa Altın'ın çalışanı A.S. ile şirket personelleri S.U. ve S.P. gibi paravan isimlere devretti. Dairelerin bir kısmı belediyedeki kilit isimlere "onay" bedeli olarak verilirken, kalanı piyasaya sürülerek aklandı. Pamuk'un hesaplarındaki ticari faaliyetle açıklanamayan yüksek hacimli nakit hareketliliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun somut delili olarak dosyaya girdi.
RÜŞVET DAİRELERİ 20 YAŞINDAKİ YEĞENE DEVREDİLDİ
Gözaltına alınan iş adamları Fuat Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör ve Faruk Bakgör'ün, projelerindeki emsal artışları karşılığında dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e Balat Mahallesinde lüks daireler ve dükkanlar devrettiği saptandı. Mali incelemeler, taşınmazların önce Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem üzerine tescil edildiğini, ardından 20 yaşındaki yeğeni A.A. isimli şahsa devredildiğini tapu ve banka kayıtlarıyla kanıtladı.
PARKI RÜŞVETLE RANTA AÇTILAR
Mehmet Ziya Arslan ve Şener Arslan'ın sahibi olduğu Arslankale İnşaat, Özlüce ve Ertuğrul mahallelerindeki kamuya ait sosyal donatı ve park alanlarını rüşvet karşılığında imara açtırdı.
Arslan kardeşlerin verdikleri değerli dükkanları doğrudan değil, Mustafa Bozbey ile bağlantılı olduğu değerlendirilen paravan yapı Seres Gayrimenkul üzerine devrettikleri teknik ve fiziki takiple tespit edildi. Raporda Seres Gayrimenkul'ün yapıları alacak maddi gücü bulunmadığı vurgulandı.
BÜROKRATİK ENGELLER SAĞ KOL ÜZERİNDEN AŞILDI
Tutuklu Atış Yapı sahibi Ahmet Atış, "Babylon" projesindeki ruhsat ve emsal sorunlarını aşmak amacıyla Turgay Erdem'in sağ kolu Tamer İşler üzerinden rüşvet mekanizmasını işletti.
Atış, bürokratik engelleri İşler'in nüfuzunu kullanarak aştı, projeye usulsüz kanuni koruma sağladı.
AİLE BOYU HAVUZ ŞİRKETLERİ
Rüşvetin gizlenmesi sürecinde kullanılan ana yapılar da mercek altına alındı. Seres Gayrimenkul Yatırım, Muhkim Demirtaş adına kayıtlı görünse de Mustafa Bozbey'e ait havuz şirketi olarak değerlendirildi. Şirketin 2018 yılındaki yüksek montanlı para trafiği ile 2024 yılında Seden Bozbey'in hesaplarına yapılan milyonluk nakit girişleri rapora yansıdı.
Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey'e ait Tiba Mimarlık firması, rüşvetin proje bedeli adı altında yasallaştırıldığı merkez olarak saptandı.
NİLVAK ve Atalay Grup, belediye ile iş yapmak isteyen iş adamlarının rüşvet niteliğinde bağış yapmaya zorlandığı adresler olarak müşteki ifadelerinde yer buldu.
PASTA KUTULARINDA RÜŞVET
Kirli ağın kilit isimleri operasyonla çökertildi. Seres Gayrimenkul imza yetkilisi Muhkim Demirtaş, Mustafa Bozbey'in gayriresmi işlerini yürüten isim olarak belirlendi.
Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yakın Tamer İşler, rüşvet pazarlıklarını yürütüp iş adamlarından alınan çekleri tahsil etti.
Bozbey'in eski Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci, Seden Bozbey'in hesaplarına rüşvet paralarını "talimatla nakit yatıran" kişi olarak kayıtlara geçti.
NİLBEL eski çalışanı Naci Kale, ihale karşılığında pasta kutularında binlerce avro rüşvet almakla suçlandı.
