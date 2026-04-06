Bursa'da yıllarca kapalı kapılar ardında dönen, kamu arazilerinin rüşvet karşılığında nasıl peşkeş çekildiğini gösteren milyarlık rant çarkı gün yüzüne çıktı.

CHP'nin ele geçirdiği Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda hazırlanan MASAK raporu, kenti saran kirli ağı bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ailesinin bulunduğu 59 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, Bozbey "örgüt lideri" sıfatıyla kayıtlara geçti.

İşte rüşvet karşılığı verilen lüks dairelerin akrabalar üzerine yapıldığı, kamuya ait park alanlarının ranta açıldığı, rüşvet paralarının pasta kutularında taşındığı kirli sistemin tek tek belgelenen yeni ayrıntıları...

65 DAİRE 180'E FIRLADI

Bursa Nilüfer Belediyesi'nde başlayıp Bursa Büyükşehir'e uzanan yolsuzluk soruşturması, müşteki ifadeleri sonrası Bursa Başsavcılığının talimatıyla derinleştirildi. Uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda 31 Mart'ta 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 27 Temmuz 2025 tarihinde hazırladığı rapor, yolsuzluk çarkının sistemine dahil olarak kamuyu zarara uğratan suç örgütünün şemasını ortaya çıkardı. Şemada Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey örgüt lideri olarak yer aldı.

Rant ağının en çarpıcı örneklerinden biri Nil-As Turizm sahibi Ekrem Pamuk hakkındaki bulgularla belgelendi. Pamuk, kat karşılığı projelerde rüşvet mekanizmasını işleterek 65 dairelik izni usulsüzce 180 daireye çıkardı. Yaklaşık 600 milyon lira haksız kazanç elde eden Pamuk, fazladan yapılan 115 daireyi dikkat çekmemesi amacıyla damadı Mustafa Altın'ın çalışanı A.S. ile şirket personelleri S.U. ve S.P. gibi paravan isimlere devretti. Dairelerin bir kısmı belediyedeki kilit isimlere "onay" bedeli olarak verilirken, kalanı piyasaya sürülerek aklandı. Pamuk'un hesaplarındaki ticari faaliyetle açıklanamayan yüksek hacimli nakit hareketliliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun somut delili olarak dosyaya girdi.