TALİHSİZ KOMPLİKASYON Zorlu bir süreçten geçen Bekiroğlu'nun yaşadığı sağlık problemi, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, rahmindeki miyomun alınması sırasında talihsiz bir komplikasyon yaşandığını ve bu esnada bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik bölümünün yanlışlıkla kesildiğini açıklamıştı. Bu durumun ardından bir hafta içinde yeniden ameliyata alındığını belirten Bekiroğlu, sonrasında yaşanan sızıntı nedeniyle farklı operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

STOMA TORBASIYLA YAŞIYOR Aylar süren tedavi sürecinde karnından alınan kas dokusunun sorunlu bölgeye yerleştirildiğini ancak bunun da istenilen sonucu vermediğini dile getiren oyuncu, şimdi ise bacağından alınacak kas dokusuyla yeni bir ameliyat planlandığını söyledi. Ayrıca bir süredir stoma torbası ile yaşamak zorunda kaldığını da paylaşmıştı.