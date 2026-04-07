Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, yeniden ameliyat olacağını duyurdu.
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Daha önce defalarca operasyon geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum, dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinden destek istedi.
SÜRPRİZ MORAL KONSERİ
Geçireceği operasyon öncesinde ünlü oyuncuya en büyük moral ise yakın dostlarından geldi. Arkadaşları hastane odasında bir araya gelerek Bekiroğlu'na sürpriz yaptı. Oyuncu ve müzisyen Ertunç, hastane odasında şarkılar söyleyerek Bekiroğlu'na adeta moral konseri verdi. O anlar keyifli görüntülere sahne oldu.
TALİHSİZ KOMPLİKASYON
Zorlu bir süreçten geçen Bekiroğlu'nun yaşadığı sağlık problemi, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, rahmindeki miyomun alınması sırasında talihsiz bir komplikasyon yaşandığını ve bu esnada bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik bölümünün yanlışlıkla kesildiğini açıklamıştı. Bu durumun ardından bir hafta içinde yeniden ameliyata alındığını belirten Bekiroğlu, sonrasında yaşanan sızıntı nedeniyle farklı operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını ifade etmişti.
STOMA TORBASIYLA YAŞIYOR
Aylar süren tedavi sürecinde karnından alınan kas dokusunun sorunlu bölgeye yerleştirildiğini ancak bunun da istenilen sonucu vermediğini dile getiren oyuncu, şimdi ise bacağından alınacak kas dokusuyla yeni bir ameliyat planlandığını söyledi. Ayrıca bir süredir stoma torbası ile yaşamak zorunda kaldığını da paylaşmıştı.
6 KEZ AMELİYAT OLDU
Son iki yıl içinde toplam altı kez ameliyat olan 30 yaşındaki oyuncu, yarın geçireceği operasyonla birlikte yedinci kez bıçak altına yatacak. Tüm bu sürece rağmen hayata tutunma çabasıyla dikkat çeken Bekiroğlu, bir an önce sağlığına kavuşup yeniden setlere dönmek istediğini dile getiriyor.
