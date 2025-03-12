Beşiktaş, Fulham’ın golcüsü Raul Jimenez’i radara aldı!

Gelecek sezon planlarını yapmayan başlayan Beşiktaş için transfer çalışmaları start aldı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'in listesindeki isimlerle görüşmelere başladı.

Bu isimlerden birinin de Meksika basınında yer alan bilgilere göre Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi. Haberde, Beşiktaş ile beraber Club America'nın da Jimenez'e ilgi duyduğu ifade edildi.

Haberde, şu anda Fulham'dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon Euro kazanan Jimenez'e, Siyah-Beyazlılar'ın, primlerle beraber yüzde 30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon Euro) önereceği kaydedildi. Bu arakamı Club America'nın ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.