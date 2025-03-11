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Sarı-Lacivertli savunmacı 28 maçtır forma giyemiyor!

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü’nün başı sakatlıklardan kurtulamıyor. 28 yaşındaki stoper, Sarı-Lacivertli forma ile yaşadığı sakatlıklardan dolayı 151 gün sahalardan uzak kalarak 28 kaç kaçırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Sarı-Lacivertli savunmacı 28 maçtır forma giyemiyor!

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Çağlar Söyüncü'nün geldiği günden beri başı sakatlıklardan kurtulamıyor. 28 yaşındaki savunmacı, Rangers maçına uyluk bölgesinden sakatlanarak devam edememişti. Sezon başından beri savunma tandeminde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de tecrübeli stoper bu yıl 11 maç kaçırmıştı.

Rangers maçının ardından 16 gün sahalardan uzak olacak Söyüncü, toplamda 2024-25 sezonunda 14 maç kaçırmış olacak. Öte yandan milli stoper Fenerbahçe'ye geldiği günden beri 151 gün sahalardan uzak kaldı.

Bunun sonucunda Çağlar 28 maçta da forma giyemedi. Sarı-Lacivertli savunmacı, Fenerbahçe'nin Rangers ve Samsunspor maçlarında kesin olarak forma giyemecek. Fenerbahçe, Çağlar'ın sakatlığına ilişkin "MR görüntülenmesinin ardından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yapmıştı.

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