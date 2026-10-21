NPR'nin incelediği kayıtların önemli bir bölümünü, Mart 2021–Ekim 2024 arasında TikTok'ta güvenlik ve inceleme alanlarında yöneticilik yapan Reagan Maher'in anlatımları oluşturuyor. Maher'in 21 Şubat 2025'te verdiği yeminli ifadenin bölümleri, davacıların 25 Mart 2026'da sunduğu dosya eklerine girdi.

Dosyalardaki tartışma yalnızca güvenlik açıklarıyla sınırlı değil. Çalışanların tespit ettiği risklerin üst yönetime iletilmesi, çözüm önerileri için aylarca mücadele verilmesi ve ihlal nedeniyle kapatılan yayınlardan gelir elde edilmesi de ifadelerde yer alıyor.

TikTok'un çocuk güvenliği politikaları, eski çalışanlarının yeminli ifadeleri ve şirket içi yazışmalarıyla yeniden sorgulanıyor. ABD'de sosyal medya şirketlerine karşı açılan davaların dosyalarına giren kayıtlar; çocukların yaş kısıtlamalarını aşarak canlı yayın açabildiğini, yetişkinlere yönelik özelliklere erişebildiğini ve cinsel istismara yönlendirilme riskiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER BU SORUNU BİLİYOR"

Maher, canlı yayınlardaki riskleri inceleyen "Project Meramec" adlı şirket içi araştırmayı yönetti. Araştırma, çocukların korunması gereken özelliklere erişebildiğini ve canlı yayınlarda cinsel istismara hazırlanma riski bulunduğunu belirledi.

Maher'in ifadesinde okunan yazışmalar, sorunları çözmeye çalışan bir çalışanın şirket içinde karşılaştığı direnci de yansıttı:

"Zararların yeterince ciddi olduğunu düşünmeyen insanlarla, bu sorunu düzeltmek için aylardır mücadele ediyorum."

Maher, endişelerinin para veya başka bir karşılık karşılığında sunulan cinsel içeriklerin yaygınlığını ve bunları izleyenleri kapsadığını; çocukların ve gençlerin de bu kapsamda olduğunu belirtti.

Bir başka mesajında ise yönetimin bilgisine işaret etti:

"Basitçe söylemek gerekirse, üst düzey yöneticiler bu sorunu biliyor. Sorunun bazı kısımlarını gidermek için devam eden projeler var ve açıkçası bu haberin diğer olası çözümleri harekete geçirmesini umuyorum."

İfadede, CEO Shou Zi Chew, TikTok LIVE'ın küresel yöneticisi Adam Wang ve araştırma-geliştirme yöneticisi Zhu Wenjia'nın bulgulardan haberdar edildiğine ilişkin yazışmalar ele alındı. Maher, raporunu güven ve güvenlik biriminin başındaki Eric Han'a gönderdiğini, konunun dönemin operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi V Pappas'a Han tarafından taşındığını düşündüğünü söyledi.