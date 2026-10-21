TikTok’ta çocuk güvenliği skandalı! Eski yönetici aylarca süren sonuçsuz uyarıları anlattı
Çocuklara yetişkin özelliklerini açan yaş kontrolü boşluğu, canlı yayınlarda cinsel istismar riski ve ihlalli yayınlardan elde edilen gelir… TikTok’un eski çalışanlarının mahkeme dosyasına giren ifadeleri, platformun çocukları koruma mekanizmalarındaki açıkları ortaya koydu. Eski güvenlik yöneticisi Reagan Maher’in şirket içi mesajı ise verilen mücadeleyi özetledi: “Zararların yeterince ciddi olduğunu düşünmeyen insanlarla, bu sorunu düzeltmek için aylardır mücadele ediyorum.”
TikTok'un çocuk güvenliği politikaları, eski çalışanlarının yeminli ifadeleri ve şirket içi yazışmalarıyla yeniden sorgulanıyor. ABD'de sosyal medya şirketlerine karşı açılan davaların dosyalarına giren kayıtlar; çocukların yaş kısıtlamalarını aşarak canlı yayın açabildiğini, yetişkinlere yönelik özelliklere erişebildiğini ve cinsel istismara yönlendirilme riskiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.
Dosyalardaki tartışma yalnızca güvenlik açıklarıyla sınırlı değil. Çalışanların tespit ettiği risklerin üst yönetime iletilmesi, çözüm önerileri için aylarca mücadele verilmesi ve ihlal nedeniyle kapatılan yayınlardan gelir elde edilmesi de ifadelerde yer alıyor.
NPR'nin incelediği kayıtların önemli bir bölümünü, Mart 2021–Ekim 2024 arasında TikTok'ta güvenlik ve inceleme alanlarında yöneticilik yapan Reagan Maher'in anlatımları oluşturuyor. Maher'in 21 Şubat 2025'te verdiği yeminli ifadenin bölümleri, davacıların 25 Mart 2026'da sunduğu dosya eklerine girdi.
"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER BU SORUNU BİLİYOR"
Maher, canlı yayınlardaki riskleri inceleyen "Project Meramec" adlı şirket içi araştırmayı yönetti. Araştırma, çocukların korunması gereken özelliklere erişebildiğini ve canlı yayınlarda cinsel istismara hazırlanma riski bulunduğunu belirledi.
Maher'in ifadesinde okunan yazışmalar, sorunları çözmeye çalışan bir çalışanın şirket içinde karşılaştığı direnci de yansıttı:
"Zararların yeterince ciddi olduğunu düşünmeyen insanlarla, bu sorunu düzeltmek için aylardır mücadele ediyorum."
Maher, endişelerinin para veya başka bir karşılık karşılığında sunulan cinsel içeriklerin yaygınlığını ve bunları izleyenleri kapsadığını; çocukların ve gençlerin de bu kapsamda olduğunu belirtti.
Bir başka mesajında ise yönetimin bilgisine işaret etti:
"Basitçe söylemek gerekirse, üst düzey yöneticiler bu sorunu biliyor. Sorunun bazı kısımlarını gidermek için devam eden projeler var ve açıkçası bu haberin diğer olası çözümleri harekete geçirmesini umuyorum."
İfadede, CEO Shou Zi Chew, TikTok LIVE'ın küresel yöneticisi Adam Wang ve araştırma-geliştirme yöneticisi Zhu Wenjia'nın bulgulardan haberdar edildiğine ilişkin yazışmalar ele alındı. Maher, raporunu güven ve güvenlik biriminin başındaki Eric Han'a gönderdiğini, konunun dönemin operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi V Pappas'a Han tarafından taşındığını düşündüğünü söyledi.
YAŞ SINIRI VARDI, ÇOCUKLAR YİNE DE YAYIN AÇIYORDU
Şirket içi araştırmada, yalnızca Ocak 2022'de 13–15 yaş grubundaki kullanıcıların yaptığı 112 bin canlı yayın tespit edildiği belirtildi. O dönemde TikTok'ta canlı yayın açabilmek için en az 16 yaşında olmak gerekiyordu.
Maher, bu sayının 112 bin farklı çocuk anlamına gelmediğini özellikle düzeltti:
"Bunların çoğu aynı yayıncılardı. Dolayısıyla bu, canlı yayınların toplam sayısıydı. Kişilerin toplam sayısı değildi."
Bu tespit, yaş sınırının kâğıt üzerinde bulunmasının çocukların söz konusu özelliklere erişmesini engellemediğini gösterdi.
Maher'in ifadesindeki başka bir bölümde, 13–15 yaş grubunun açtığı yayınların çoğunun ihlal işlemine tabi tutulmadığına ilişkin yazışma da ele alındı. Maher, bu yayınların kapatılmadığı yönündeki soruya, durumun böyle olduğunu düşündüğünü belirterek yanıt verdi.
ÇOCUK HESABINA YETİŞKİN ERİŞİMİ
Araştırmada belirlenen açıklardan biri, başka platformlar üzerinden hesap oluşturulurken yaş kontrolünün atlanmasıydı.
Maher, Google veya Meta üzerinden TikTok'a kayıt olan kullanıcılara otomatik olarak 18 yaş üstüne yönelik özelliklerin açıldığını doğruladı. Sorular üzerine, bu açığın 10 veya 11 yaşındaki çocuklar için de geçerli olabileceğini söyledi.
Böylece çocuklar; canlı yayın açma, hediye gönderme ve alma, doğrudan mesajlaşma gibi yaş sınırlamasına tabi özelliklere erişebiliyordu.
Maher, açığı araştırması sırasında öğrendiğini ve yönetime bildirdiğini belirtti. Sorunun işleyişini şöyle anlattı:
"Herkes yaş kontrolünden geçirilmeliydi. Üründeki açık, başka bir platform üzerinden kayıt olanlara yaş kontrolünün gösterilmemesiydi."
Şirket içi başka bir incelemede, 13–15 yaş grubundaki yayıncıların yüzde 54,3'ünün başka platformlar üzerinden kayıt olduğu aktarıldı.
CİNSEL İSTİSMAR RİSKİ HABERDEN ÖNCE BELİRLENMİŞTİ
Maher'in ifadesinde, Forbes'un 27 Nisan 2022'de yayımladığı ve çocukların TikTok LIVE'da para ile sanal hediyeler karşılığında cinsel içerikli davranışlara yönlendirildiğini anlatan haber de sorgulandı.
Haberde, 14 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuğun arkadaşlarıyla yaklaşık 2 bin kişiye yayın yaptığı; yetişkin izleyicilerin çocukları cinsel içerikli davranışlara teşvik ederek karşılığında sanal hediyeler veya başka ödeme uygulamalarından para sunduğu anlatılıyordu.
Maher, yetişkinlerin çocuklarla yakınlık ve güven ilişkisi kurarak onları cinsel istismara hazırlaması riskinin, Forbes haberi yayımlanmadan önce yürütülen Project Meramec araştırmasında belirlendiğini doğruladı.
Şirket içi mesajında, sorunu çözmek için aylardır yoğun çaba gösterdiğini ve haber yayımlanmadan önce sonuç alamamaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Maher'in basında çıkan haberden beklentisi, daha önce önerdiği önlemler için şirket içinde harekete geçilmesini hızlandırmasıydı.
İHLALLİ YAYINLAR KAPATILDI, HEDİYELER GELİR GETİRDİ
Araştırmanın bir diğer bulgusu, güvenlik ihlalleri ile platformun gelir modeli arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
Maher'in ifadesinde okunan verilere göre Ocak 2022'de, ihlal nedeniyle kapatılan canlı yayınlara yaklaşık 1 milyon sanal hediye gönderildi. Bulgularda, bu hediyelerden "önemli miktarda gelir" elde edildiği belirtildi.
Şirket içi değerlendirmede, TikTok'un ihlallerden kazanç sağladığı yönünde bir halkla ilişkiler riski bulunduğu ifade edildi. Maher, TikTok'un hediyelerden gelir paylaşımı yoluyla para kazandığını doğruladı.
Bu veri, ihlal nedeniyle kapatılan yayınların toplamına ilişkin. Yaklaşık 1 milyon hediyenin tamamının çocukların cinsel istismarını içeren yayınlara gönderildiği belirtilmiyor.
Maher'in çözüm önerilerinden biri ise açıktı: Yayını kapatılan kullanıcıların, o yayın sırasında aldıkları hediyeleri nakde çevirmesinin engellenmesi.
Bir şirket içi mesajında şu ifadeyi kullandı:
"Canlı yayınları kapatılan yayıncıların, o yayın sırasında aldıkları hediyeleri nakde çevirmesine izin verilmemesini savunuyorum."
"HEDİYE, ÖDEMENİN KENDİSİDİR"
NPR'ye konuşan RedCompass Labs Finansal İstihbarat Birimi Direktörü Silvija Krupena, yetişkinlerin çocuklara canlı yayındaki cinsel eylemler karşılığında sanal hediye vermesinin, çocukların cinsel istismarı için ödeme yapılması anlamına geldiğini belirtti.
"Hediye, ödemenin kendisidir" diyen Krupena, hediye, jeton ve elmas gibi adlandırmalar çıkarıldığında iddianın açık olduğunu söyledi: Bir yetişkin ödeme yaptı, bir çocuk istismar edildi ve platform pay aldı.
NPR, TikTok'un çocukların cinsel istismarını içeren yayınların tamamını ilgili kuruluşa bildirip bildirmediği, bu içerikler için ödeme yapan hesapları kapatıp kapatmadığı ve söz konusu gelirleri nasıl ele aldığı yönündeki sorularını yanıtlamadığını aktardı.
KULLANICILARIN YAŞINI ÖĞRENMEKTE FTC KAYGISI
NPR'nin aktardığı diğer mahkeme kayıtları, kullanıcıların yaşlarını araştırma konusunda da şirket içinde kaygı yaşandığını gösterdi.
Adam Wang'ın ifadesinde tartışılan 2018 tarihli yazışmalarda, bir anketin 13 yaş altındaki kullanıcıların varlığını ortaya çıkarabileceği ve sonuçların Federal Ticaret Komisyonu tarafından istenebileceği ele alındı.
Wang, bir mesajında şöyle yazdı:
"FTC bu anketten haberdar olursa sonuçları sunmamızı isteyebilir ve bunun iyi bir sonuç olup olmayacağından emin değilim."
NPR'ye göre ankette, kullanıcıların yaşını ortaya çıkarabilecek eğitim kademesi gibi sorulardan kaçınıldı.
Ebeveyn denetimi için sunulan "aile eşleştirmesi" özelliği de iç yazışmalarda sorgulandı. Gençlerin hesaplarındaki bir bağlantı üzerinden eşleştirmeden ayrılabilmesi üzerine ürün yöneticisi Jordon Furlong, bunun işlevi "bir bakıma anlamsız" hâle getirdiğini belirtti.
TikTok ise çocuk eşleştirmeden ayrıldığında ebeveyn hesabına bildirim gönderildiğini açıkladı.
ZARARLI İÇERİK DÖNGÜLERİNDE "GERÇEK BİR BULAŞMA ETKİSİ"
Çocuklara yönelik riskler canlı yayınlarla sınırlı kalmadı. NPR'nin incelediği eski güvenlik yöneticisi Eric Han'ın ifadesinde, algoritmanın aynı tür içerikleri tekrar tekrar göstermesiyle oluşan ve şirket içinde "tavşan delikleri" olarak adlandırılan döngüler ele alındı.
Han, beden algısı veya intihar odaklı bu döngülerin zararlı olabileceğini ve TikTok politikalarını ihlal edebileceğini kabul etti.
İfadesinde tartışılan 2020 tarihli şirket içi raporda, intihar düşüncesi ve davranışı ile bunların platformda ele alınış biçimi bakımından "gerçek bir bulaşma etkisi" bulunduğu değerlendirmesi yer aldı.
NPR'nin aktardığı çocuk güvenliği politikası taslağında ise şu ifade bulunuyordu:
"Sosyal medya doğası gereği tehlikelidir ve tüm çocuklar platformda etkileşime girdiklerinde risk altındadır."
TİKTOK ALINTILARA İTİRAZ ETTİ, SORULARIN BİR KISMINI YANITLAMADI
NPR, şirketin başlangıçta haber için açıklama yapmayı reddederek daha önce yayımladığı politikalara yönlendirdiğini bildirdi.
Haberin yayımlanmasının ardından açıklama gönderen TikTok Sözcüsü Nathaniel Brown, alıntıların ve iddiaların dava avukatlarının isteğiyle seçildiğini savundu. Brown, bunların şirketin geçmişini yanlış biçimde yeniden yazmak ve gençlerin güvenliğine bağlılığı ile platformun işleyişi konusunda kamuoyunu yanıltmak için kullanıldığını ileri sürdü.
TikTok ayrıca kara para aklamayla mücadele programının uluslararası standartlara ve sektörün en iyi uygulamalarına uygun olduğunu belirtti. Ancak NPR'ye göre şirket, yaş kontrolündeki açık ve çocukların cinsel istismarını içeren yayınlardan elde edilen gelirlerin nasıl ele alındığına ilişkin soruları yanıtlamadı.