Fakıbaba'ya istifa etmesi çağrısında bulunan Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti'den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum." dedi.

DERVİŞOĞLU: İSTİFASINI BEKLİYORUM Fakıbaba'nın partisi ile görüş ayrılığı içinde olduğunu açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya dahil oldu.

Fakıbaba şunları söyledi:

"Zaten fikir ayrılıkları olduğunu söylemiştim. Benim fikrim de böyledir. Ben de kendime saygı duyuyorum."

HEM PARTİDEN HEM VEKİLLİKTEN İSTİFA ETTİ

Yaşana gelişmelerin ardından Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem de vekillikten istifa etti. Kararını sosyal medyadan duyuran Ahmet Eşref Fakıbaab, "Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi.

Fakıbaba istifa etti (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

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Müsavat Dervişoğlu

Ahmet Eşref Fakıbaba