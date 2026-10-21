ABD'nin ara seçimlerden sonra İran'a saldırıları yeniden başlatacağına yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den müzakere açıklaması geldi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun bu ayın başında İran'a yeni bir askeri müdahale hazırlığında olduğu, fakat ABD Başkanı Donald Trump 'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde gerilimin tırmanmasını istemeyerek bu hamleye engel olduğu iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fotoğraf: Takvim

ERAKÇİ'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Erakçi, Financial Times için kaleme aldığı makalede, ABD ile yaşanan gerilim, müzakere ihtimali ve İran'ın diplomatik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile müzakerelerde ilerleme beklenmediğini belirten Erakçi, bunun gerekçesini de ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürmesi ve bir anlaşmaya varma isteğinin bulunmaması olarak açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ve İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrarsızlığa ve küresel ekonomik güvensizliğe yol açtığını belirterek, bu ülkelerin uluslararası kamuoyundan İran'ı kınamasını istemesine de tepki gösterdi.

"MEVCUT DURUMDA İLERLEME İÇİN ÇOK AZ NEDEN VAR"

Erakçi, ABD'ye sundukları 7 şartlık planın uygulanması halinde bölgedeki yaşamın yavaş yavaş normal seyrine döneceğini belirterek, "Mevcut durumda ilerleme için çok az neden var." ifadesini kullandı.

ABD'nin askeri çözümlerle krizlerin üstesinden gelemeyeceğini anlaması gerektiğini kaydeden Erakçi, ülkesinin diplomasi yolunu ilerletmeye hazır olduğunu ve aynı zamanda askeri tehditlere ve girişimlere karşı kendini savunma hakkını da koruyacağını kaydetti.

Erakçi, İran'ın mevcut koşullarda savaş, saldırı tehdidi ve geniş yaptırımlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, savaşın hala devam ettiğini ve ülkesinin durumunun da bu gerçeği yansıttığını ifade etti.

Barışa ulaşamadıklarını ve barıştan da uzak olduklarını kaydeden Erakçi, tüm kararların savaş koşulları çerçevesinde alınması gerektiğini belirtti.

Erakçi, ABD ile yaşanan ihtilafı sona erdirmek için barışçıl ve onurlu bir çözüm bulma yolunda kararlı olduklarını ancak ABD'nin İran ile barış istediği yönündeki iddiasına güvenmediklerini ifade etti.