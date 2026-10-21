İran'dan ABD ile müzakere açıklaması! Trump Netanyahu'nun saldırısını engelledi iddiası
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Financial Times’a yaptığı açıklamada ABD ile müzakerelerde ilerleme sağlanmasının zor olduğunu belirterek, ülkesinin hem diplomasiye hazır olduğunu hem de olası askeri müdahalelere karşı kendini savunacağını vurguladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu ay başında İran’ın nükleer tesisleri ve altyapı hedeflerine yönelik kapsamlı bir saldırı planladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Kasım’daki ara seçimler öncesinde gerilimi tırmandırmamak adına bu hamleyi engellediği öne sürüldü.
ABD'nin ara seçimlerden sonra İran'a saldırıları yeniden başlatacağına yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den müzakere açıklaması geldi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başında İran'a yeni bir askeri müdahale hazırlığında olduğu, fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde gerilimin tırmanmasını istemeyerek bu hamleye engel olduğu iddia edildi.
ERAKÇİ'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
Erakçi, Financial Times için kaleme aldığı makalede, ABD ile yaşanan gerilim, müzakere ihtimali ve İran'ın diplomatik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ile müzakerelerde ilerleme beklenmediğini belirten Erakçi, bunun gerekçesini de ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürmesi ve bir anlaşmaya varma isteğinin bulunmaması olarak açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ve İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrarsızlığa ve küresel ekonomik güvensizliğe yol açtığını belirterek, bu ülkelerin uluslararası kamuoyundan İran'ı kınamasını istemesine de tepki gösterdi.
"MEVCUT DURUMDA İLERLEME İÇİN ÇOK AZ NEDEN VAR"
Erakçi, ABD'ye sundukları 7 şartlık planın uygulanması halinde bölgedeki yaşamın yavaş yavaş normal seyrine döneceğini belirterek, "Mevcut durumda ilerleme için çok az neden var." ifadesini kullandı.
ABD'nin askeri çözümlerle krizlerin üstesinden gelemeyeceğini anlaması gerektiğini kaydeden Erakçi, ülkesinin diplomasi yolunu ilerletmeye hazır olduğunu ve aynı zamanda askeri tehditlere ve girişimlere karşı kendini savunma hakkını da koruyacağını kaydetti.
Erakçi, İran'ın mevcut koşullarda savaş, saldırı tehdidi ve geniş yaptırımlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, savaşın hala devam ettiğini ve ülkesinin durumunun da bu gerçeği yansıttığını ifade etti.
Barışa ulaşamadıklarını ve barıştan da uzak olduklarını kaydeden Erakçi, tüm kararların savaş koşulları çerçevesinde alınması gerektiğini belirtti.
Erakçi, ABD ile yaşanan ihtilafı sona erdirmek için barışçıl ve onurlu bir çözüm bulma yolunda kararlı olduklarını ancak ABD'nin İran ile barış istediği yönündeki iddiasına güvenmediklerini ifade etti.
"ALTERNATİF ROTALAR HÜRMÜZ'Ü ZAYIFLATMAZ"
Erakçi, Hürmüz Boğazı'na alternatif rotaların oluşturulmasının Boğaz'ın küresel ekonomideki yerini zayıflatmayacağını ve İran'ın coğrafi konumu sebebiyle her zaman buradaki gemi trafiği üzerinde baskı yapma imkanına sahip olacağını savundu.
ABD'nin İran'a yeniden saldırması halinde bölge ülkeleri ile küresel ekonominin olumsuz etkileneceğine işaret eden Erakçi, ülkesinin kadim bir medeniyete sahip olarak hiçbir güç karşısında diz çökmeyeceğini ifade etti.
Erakçi son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırarak yanlış bir hesap yaptığını ve bu yanlışın tekrarlanması halinde acı bir son ile karşı karşıya kalınacağını kaydetti.
"NETANYAHU'NUN SALDISINI TRUMP ENGELLEDİ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başlarında İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığı öne sürüldü.
Financial Times gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, yönetime ait noktalar ve enerji santralleri dahil sivil altyapı tesislerini hedef alacak saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.
Habere göre, Netanyahu'nun planına karşı çıkan Trump, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı aldı.
İsrail ordusunun planladığı saldırıların, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a düzenlediği saldırılardan daha yoğun olacağı ileri sürülen haberde, İsrail'in daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı iddia edildi.
Haberde, planlanan saldırıların gelecek haftalarda yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmesine de yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile "bölgedeki tehditleri" görüştüğüne ilişkin haberlerden iki gün sonra yayımlanması dikkati çekti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu da geçen hafta Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump'a çağrıda bulunduğunu öne sürmüştü.
Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylemişti.