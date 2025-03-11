PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fırtına yeni teknik direktörünü duyurdu!

Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına vardı. Bu sabah Trabzon’a gelecek 47 yaşındaki çalıştırıcının Bordo-Mavili kulüple 1,5 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Fırtına yeni teknik direktörünü duyurdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için hemen çalışmalar başladı ve çok önemli bir adım atıldı. Bordo-Mavili yönetim ismi daha önce birçok kez geçen Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına vardı.

Dün yapılan görüşmede 47 yaşındaki teknik adamla kesin olarak el sıkışan Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada," Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (bugün) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Son olarak Alanyaspor'da görev yapan genç hocanın Trabzonspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIMDI
Güneş'le yolları ayıran Trabzonspor,"Kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı"ifadelerini kullandı. Trabzonspor yönetiminin dün teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada,"Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yönetimin Şenol Güneş'e futbol direktörlüğü teklifinde bulunduğu öğrenildi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in teklife sıcak baktığı ancak son kararını yönetime bildirmek için süre istediği de gelen haberler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teröristan planı çöp oldu! YPG teslim oldu | Abdi ABD’ye yalvardı İsrail’e yanladı Şam’a mecbur kaldı: İşte 8 maddelik anlaşma
Teklif TBMM’ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ve ne zaman ödeme yapılacak? Torbada neler var?
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki provokasyona sert tepki! Muhalefete uyarı: Fitne ateşine odun taşınmamalı
ÖZEL | Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke! Trabzon’a geliyor
Jardel’i yakaladı Icardi’yi solladı! Galatasaray’ı ipten alan Osimhen tarih yazdı
Türk Telekom
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ümidinizi kaybetmeyin
AK Parti TBMM’ye sundu: Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıktı
Donald Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu | Zelenskiy’den özür mektubu! ABD’li yetkili Değerli madenler anlaşması için tarih verdi
Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor
Dünya genelinde X’e erişim sorunu yaşandı! Elon Musk Siber saldırı altındayız dedi o ülkeyi suçladı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki DEM’e uyarı!
Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC’de partileyen İmamoğlu İstanbul’da durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Kartal’ın serisi bitti! Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2 | MAÇ SONUCU
TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
Usta Oyuncu Macit Koper’in acı günü! Kanserle mücadele eden hayat arkadaşı Hülya Koper’i kaybetti