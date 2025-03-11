Fırtına yeni teknik direktörünü duyurdu!

Trabzonspor'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için hemen çalışmalar başladı ve çok önemli bir adım atıldı. Bordo-Mavili yönetim ismi daha önce birçok kez geçen Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına vardı.



Dün yapılan görüşmede 47 yaşındaki teknik adamla kesin olarak el sıkışan Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada," Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (bugün) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Son olarak Alanyaspor'da görev yapan genç hocanın Trabzonspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIMDI

Güneş'le yolları ayıran Trabzonspor,"Kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı"ifadelerini kullandı. Trabzonspor yönetiminin dün teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada,"Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan yönetimin Şenol Güneş'e futbol direktörlüğü teklifinde bulunduğu öğrenildi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in teklife sıcak baktığı ancak son kararını yönetime bildirmek için süre istediği de gelen haberler arasında.