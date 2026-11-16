NETANYAHU'YA SEÇİMLERE MÜDAHALE SUÇLAMASI İsrail'in Kanal 12 televizyonunda gazeteci İlana Dayan tarafından yayımlanan haberde, 27 Ekim seçimleri öncesinde emniyet ve güvenlik birimlerinin attığı adımlara ilişkin iddialara yer verildi. Habere göre Netanyahu'nun Genel Sekreteri İdo Norden, seçim arifesinde Emniyet Genel Müdürü'nün ofisiyle iletişime geçerek Birleşik Arap Listesi (Raam) aktivistleri hakkında şikâyette bulundu. Norden'in ayrıca polisi, daha önce Başbakanlık Ofisi'nde görev yapan bir istihbarat kaynağına yönlendirdiği ve söz konusu kişinin aktivistler hakkında suçlayıcı bilgiler sunduğu öne sürüldü. Polisin de Başbakanlık Ofisi'nden gelen şikâyet ve istihbarat bilgilerini esas alarak aktivistlere yönelik operasyon gerçekleştirdiği iddia edildi.

ARAMA KARARI OLMADAN EVLERE BASKIN İDDİASI Kanal 12'nin haberinde, emniyet birimlerinin seçim öncesinde Raam aktivistlerinin evlerine herhangi bir arama veya yakalama kararı olmadan baskın düzenlediği ileri sürüldü. İsrail basınında yer alan iddialara göre seçim günü en az 14 polis memurunun katıldığı operasyonla 3 Raam aktivistinin evine baskın gerçekleştirildi. Operasyonların, polis sistemine girilen sahte istihbarat bilgilerine dayandırıldığı öne sürüldü. Netanyahu'nun ise seçimlerin çalındığı iddiasını sosyal medya üzerinden yaymaya çalışarak söz konusu gelişmelerden siyasi avantaj elde etmeyi hedeflediği iddia edildi. 5 ARAP MİLLETVEKİLİ İÇİN DİNLEME TALEBİ Kanal 12'nin haberinde dikkat çeken bir başka iddia da İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) seçim günü attığı adımlara ilişkin oldu. Habere göre Şin-Bet Başkanı David Zini, seçim günü "dış müdahale şüphesi" gerekçesiyle 5 Arap milletvekilinin telefonlarının dinlenmesini talep etti. Ancak İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın bu talebi reddettiği belirtildi. Emniyet ve istihbarat birimlerinin seçim sürecinde siyasi amaçlarla kullanıldığı iddiaları, ülkede yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

AHMED TIYBİ'DEN NETANYAHU HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste bileşenlerinden Taal Partisi lideri ve milletvekili Ahmed Tıybi, Netanyahu ve Başbakanlık Ofisi'ndeki yetkililer hakkında soruşturma açılmasını istedi. Yazılı açıklama yapan Tıybi, Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haberin ciddi iddialar içerdiğini belirterek kolluk kuvvetlerinin siyasi amaçlarla kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerektiğini vurguladı. Tıybi, haberde ortaya çıkan bilgileri "demokrasinin temellerini tehdit eden mafyavari bir davranış" olarak nitelendirdi. Netanyahu ve yakın çevresi hakkında derhal polis soruşturması başlatılmasını isteyen Tıybi, "Netanyahu dahil hiç kimse hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı.

EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ İsrail'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot da seçimlere müdahale iddialarının ardından Netanyahu'yu hedef aldı. ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yapan Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun İsrail demokrasisi açısından somut, doğrudan ve acil bir tehdit oluşturduğunu savundu. Netanyahu'nun kişisel çıkarları için sınır tanımadığını öne süren Eisenkot, görevde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Eisenkot, "O görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır. Yürüttüğüm tüm koalisyon müzakerelerinde beni yönlendiren temel husus budur." değerlendirmesinde bulundu. "DERHAL SORUŞTURMA AÇILMALI" Netanyahu'nun ofisindeki yetkililerin karıştığı ileri sürülen "Katargate" skandalının ardından yeni bir skandalın ortaya çıktığını savunan Eisenkot, seçimleri etkilemek amacıyla uydurma deliller kullanıldığını iddia etti. İsrail vatandaşı Filistinlilere karşı polisin devreye sokulduğunu öne süren Eisenkot, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirtti. Eisenkot, "Bu olayla ilgili derhal bir soruşturma açılmasını ve yayınlanan ayrıntılar konusunda polis ile İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) derhal açıklama yapmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Eisenkot ayrıca seçim sürecinde yaşananların araştırılması amacıyla bir soruşturma komisyonu kurulması için çalışacağını açıkladı.