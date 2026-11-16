İsrail'de hükümet krizi büyüyor! Eisenkot ve Arap partilerinden Netanyahu'ya tepki: O varken adil seçim yapılmaz
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan hükümet kurma krizi, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik seçimlere müdahale iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. Netanyahu ve yakın çevresinin polis ile istihbarat birimlerini kullanarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere kumpas kurduğu öne sürüldü. Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi, Netanyahu hakkında soruşturma açılmasını isterken, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot da sert tepki gösterdi. Eisenkot, "O görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun partisi Likud ise suçlamalara karşı çıkarak Eisenkot'u kışkırtıcılıkla suçladı.
İsrail'de erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma krizi derinleşirken, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirmek amacıyla emniyet ve istihbarat birimlerini devreye sokarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere kumpas kurduğu iddiaları siyasi krizi büyüttü.
Kanal 12 televizyonunun ortaya attığı iddialara göre Netanyahu'nun yakın çevresi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin seçim başarısını hedef alan girişimlerde bulundu. Polis baskınları ve milletvekillerinin telefonlarının dinlenmesine yönelik taleplerin ortaya çıkmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler yükseldi. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot ve Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi, iddiaların araştırılması için derhal soruşturma açılması çağrısında bulundu.
İSRAİL'DE HÜKÜMET KRİZİ DERİNLEŞİYOR
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri devam ederken, seçimlere müdahale iddiaları siyasi krizi derinleştirdi.
120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde Netanyahu bloğu 53, Gadi Eisenkot bloğu 48, Arap partileri ise 19 milletvekili kazandı.
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u 8 Kasım'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Netanyahu 46 milletvekilinin desteğini alırken 7 milletvekili çekimser kaldı.
Eisenkot'un 6 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor. Bu sürenin yeterli olmaması halinde Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 günlük ek süre talep edebilecek.
Ancak koalisyon müzakereleri devam ederken ortaya çıkan yeni iddialar, Netanyahu ile Eisenkot arasındaki gerilimi artırdı.
NETANYAHU'YA SEÇİMLERE MÜDAHALE SUÇLAMASI
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda gazeteci İlana Dayan tarafından yayımlanan haberde, 27 Ekim seçimleri öncesinde emniyet ve güvenlik birimlerinin attığı adımlara ilişkin iddialara yer verildi.
Habere göre Netanyahu'nun Genel Sekreteri İdo Norden, seçim arifesinde Emniyet Genel Müdürü'nün ofisiyle iletişime geçerek Birleşik Arap Listesi (Raam) aktivistleri hakkında şikâyette bulundu.
Norden'in ayrıca polisi, daha önce Başbakanlık Ofisi'nde görev yapan bir istihbarat kaynağına yönlendirdiği ve söz konusu kişinin aktivistler hakkında suçlayıcı bilgiler sunduğu öne sürüldü.
Polisin de Başbakanlık Ofisi'nden gelen şikâyet ve istihbarat bilgilerini esas alarak aktivistlere yönelik operasyon gerçekleştirdiği iddia edildi.
ARAMA KARARI OLMADAN EVLERE BASKIN İDDİASI
Kanal 12'nin haberinde, emniyet birimlerinin seçim öncesinde Raam aktivistlerinin evlerine herhangi bir arama veya yakalama kararı olmadan baskın düzenlediği ileri sürüldü.
İsrail basınında yer alan iddialara göre seçim günü en az 14 polis memurunun katıldığı operasyonla 3 Raam aktivistinin evine baskın gerçekleştirildi.
Operasyonların, polis sistemine girilen sahte istihbarat bilgilerine dayandırıldığı öne sürüldü.
Netanyahu'nun ise seçimlerin çalındığı iddiasını sosyal medya üzerinden yaymaya çalışarak söz konusu gelişmelerden siyasi avantaj elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.
5 ARAP MİLLETVEKİLİ İÇİN DİNLEME TALEBİ
Kanal 12'nin haberinde dikkat çeken bir başka iddia da İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) seçim günü attığı adımlara ilişkin oldu.
Habere göre Şin-Bet Başkanı David Zini, seçim günü "dış müdahale şüphesi" gerekçesiyle 5 Arap milletvekilinin telefonlarının dinlenmesini talep etti.
Ancak İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın bu talebi reddettiği belirtildi.
Emniyet ve istihbarat birimlerinin seçim sürecinde siyasi amaçlarla kullanıldığı iddiaları, ülkede yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.
AHMED TIYBİ'DEN NETANYAHU HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste bileşenlerinden Taal Partisi lideri ve milletvekili Ahmed Tıybi, Netanyahu ve Başbakanlık Ofisi'ndeki yetkililer hakkında soruşturma açılmasını istedi.
Yazılı açıklama yapan Tıybi, Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haberin ciddi iddialar içerdiğini belirterek kolluk kuvvetlerinin siyasi amaçlarla kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerektiğini vurguladı.
Tıybi, haberde ortaya çıkan bilgileri "demokrasinin temellerini tehdit eden mafyavari bir davranış" olarak nitelendirdi.
Netanyahu ve yakın çevresi hakkında derhal polis soruşturması başlatılmasını isteyen Tıybi, "Netanyahu dahil hiç kimse hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı.
EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ
İsrail'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot da seçimlere müdahale iddialarının ardından Netanyahu'yu hedef aldı.
ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yapan Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun İsrail demokrasisi açısından somut, doğrudan ve acil bir tehdit oluşturduğunu savundu.
Netanyahu'nun kişisel çıkarları için sınır tanımadığını öne süren Eisenkot, görevde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Eisenkot, "O görevde olduğu sürece İsrail'de adil ve meşru seçimler artık yapılmayacaktır. Yürüttüğüm tüm koalisyon müzakerelerinde beni yönlendiren temel husus budur." değerlendirmesinde bulundu.
"DERHAL SORUŞTURMA AÇILMALI"
Netanyahu'nun ofisindeki yetkililerin karıştığı ileri sürülen "Katargate" skandalının ardından yeni bir skandalın ortaya çıktığını savunan Eisenkot, seçimleri etkilemek amacıyla uydurma deliller kullanıldığını iddia etti.
İsrail vatandaşı Filistinlilere karşı polisin devreye sokulduğunu öne süren Eisenkot, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirtti.
Eisenkot, "Bu olayla ilgili derhal bir soruşturma açılmasını ve yayınlanan ayrıntılar konusunda polis ile İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) derhal açıklama yapmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eisenkot ayrıca seçim sürecinde yaşananların araştırılması amacıyla bir soruşturma komisyonu kurulması için çalışacağını açıkladı.
LİKUD'DAN EISENKOT'A YANIT: KIŞKIRTICILIK SUÇLAMASI
Geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise Eisenkot'un açıklamalarına tepki gösterdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Eisenkot'un Netanyahu'ya yönelik sözlerinin şok edici olduğu ve kışkırtma içerdiği ileri sürüldü.
Açıklamada, seçimlerin ardından koalisyon kurmak için yeterli desteğe ulaşamayan Netanyahu'nun birlik hükümeti kurulması amacıyla girişimde bulunduğu savunuldu.
Buna karşılık Eisenkot ve siyasi kanadının her gün kışkırtıcı açıklamalar yaptığı iddia edildi.
NETANYAHU'NUN "SEÇİMLER ÇALINDI" İDDİASI TARTIŞILIYOR
İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun 27 Ekim seçimlerinin ardından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin elde ettiği yüksek oy oranlarına işaret ederek seçimlerin çalındığını ileri sürdüğü aktarıldı.
Bu iddiayı desteklemek amacıyla polis ve Şin-Bet'in kullanıldığı yönündeki suçlamalar ise tartışmaların merkezine yerleşti.
Netanyahu'nun yakın çevresinin seçim sürecindeki güvenlik operasyonlarında rol oynadığına yönelik iddiaların araştırılması istenirken, olayın emniyet ve istihbarat birimleri tarafından nasıl ele alındığına ilişkin açıklama çağrıları yapılıyor.
HÜKÜMET KURMA GÖRÜŞMELERİNDE GÖZLER EISENKOT'TA
Seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'un koalisyon görüşmeleri sürüyor.
120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Herzog tarafından 8 Kasım'da görevlendirilen Eisenkot'un 6 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.