Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif olan Filistinlileri fiziki takip edip derlediği bilgileri para karşılığında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne (İÇOM) aktaran dedektif Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUKTAN 20'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre,İki şüpheli hakkında "siyasal veya askerî casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İÇOM mensubu "Faysal Al-Rashid" kod adlı kişinin Temmuz 2025'te mesajlaşma uygulaması üzerinden "Türkiye dedektifi???" yazarak Serkan Çiçek ile irtibat kurduğu belirtildi.