İsrail casusları için iddianame hazır: Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis talebi
Türkiye’de yaşayan ve siyonist İsrail’in vahşetine muhalif Filistinlileri takibe alarak haklarında bilgi toplayan casus Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip’e 20’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif olan Filistinlileri fiziki takip edip derlediği bilgileri para karşılığında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne (İÇOM) aktaran dedektif Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip hakkındaki soruşturma tamamlandı.
SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUKTAN 20'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre,İki şüpheli hakkında "siyasal veya askerî casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İÇOM mensubu "Faysal Al-Rashid" kod adlı kişinin Temmuz 2025'te mesajlaşma uygulaması üzerinden "Türkiye dedektifi???" yazarak Serkan Çiçek ile irtibat kurduğu belirtildi.
Kod adlı ajanın talebi üzerine Filistin asıllı Türk vatandaşı Ayman A.'yı fiziki takibe alıp fotoğraflayan Çiçek'in, bu işlem karşılığında 4 bin dolar aldığı ve ödemelerde yakınlarının banka hesaplarını kullandığı saptandı.
İLLEGAL PANEL SİSTEMİ
İddianamede, Çiçek'in bu casusluk faaliyetlerini avukat Tuğrulhan Dip'in illegal panel sistemlerinden faydalanarak yürüttüğü vurgulandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün raporunda ise Çiçek'e bilgi sızdırdığı belirlenen 7 polis memurunun da tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.
Telefon rehberinde 5 bin 245 kişi ve çok sayıda hedef kişiye ait fotoğraf bulunan Çiçek'in, 2019'dan bu yana "Pandora Dedektiflik" hesabıyla Dip ile bağlantılı çalıştığı belirlendi.
Türk vatandaşı Ayman A.'nın takip edilip İsrail'e raporlanmasının Türkiye'nin Orta Doğu politikaları açısından ciddi güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekilen iddianamede, Çiçek ve Dip'e casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis talep edildi.
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