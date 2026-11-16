Özellikle karbon yoğun üretim yapan sektörlerde yeni teknolojilere geçiş hızlanırken çalışanların da bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için kapsamlı eğitim programları hazırlanacak.

"Hangi meslekler değişecek?" , "Hangi beceriler öne çıkacak?" , "Hangi çalışanlar risk altında?" sorularına cevap aranıyor.

Eylem planının en dikkat çekici yönlerinden biri ise sektör bazlı dönüşüm hazırlığı. Çelikten otomotive, enerjiden tekstile, kimyadan tarıma, turizmden finans sektörüne kadar 17 stratejik sektör için ayrı ayrı ihtiyaç analizleri yapıldı.

Otomotiv sektöründe batarya teknolojileri ve yazılım bilgisi öne çıkacak.

YENİ İSTİHDAM ALANLARI

Elektrikli araç üretiminin yaygınlaşmasıyla otomotiv sektöründe batarya teknolojileri, elektronik sistemler ve yazılım bilgisi öne çıkacak. Enerji sektöründe yenilenebilir enerji yatırımları, depolama sistemleri ve akıllı şebekeler yeni istihdam alanları oluşturacak.Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yapay zekâ, veri analitiği ve ileri dijital beceriler yeni dönemin temel yetkinlikleri arasında yer alacak. Tekstil sektöründe ise sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi uygulamaları yeni çalışma modellerini beraberinde getirecek.

MESLEKLER DEĞİŞECEK

Asıl mesele, geleceğin ekonomisinde Türkiye'nin emeğinin nasıl ayakta kalacağı... Bugün yapılan mevcut birçok iş yapılmaya devam edecek ancak aynı yöntemlerle değil. İçeriği değişecek. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler nedeniyle çalışanlardan yalnızca teknik bilgi beklenmeyecek. Önümüzdeki dönemde "veri okuryazarlığı, yapay zekâyı kullanabilme, dijital yetkinlik, analitik düşünme, problem çözme, teknolojiyi yönetebilme" gibi yeni nesil beceriler çalışanların en önemli sermayesi olacak. Başka bir ifadeyle, işini korumak isteyen önce kendini dönüştürmek zorunda kalacak. Bu nedenle mesleki eğitim sisteminden yükseköğretime, hayat boyu öğrenmeden İŞKUR hizmetlerine kadar bütün eğitim altyapısının yeniden şekillendirilmesi öngörülüyor.

Planda, çalışma hayatında kırılgan gruplara yönelik "sosyal kapsayıcılık" en önemli başlıklardan biri. Kadınların teknoloji ve mühendislik alanlarına katılımının artırılması, gençlerin okuldan işe geçişlerinin kolaylaştırılması, engellilerin erişilebilir eğitim ve çalışma ortamlarına kavuşturulması ve ileri yaştaki çalışanların yeni becerilerle desteklenmesi hedefleniyor. Bakım sorumluluklarının kadınların çalışma hayatına katılımını engellememesi için yeni politika araçlarının geliştirilmesi de öncelikler arasında sıralanıyor.