atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 21.bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürükler. Hasan'ı hapse göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe sayar. Altı Üstü İstanbul 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı