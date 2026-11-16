5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bulgunun ardından HTS kayıtlarını yeniden inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım sabahı operasyon düzenledi.

Operasyonda Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Faruk ve Fatih A. ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin ise firari olduğu tespit edildi.

Şahinoğlu'nun Gemlik'teki villada öldürülüp Kestel'de yakılarak yok edilmeye çalışıldığı belirlendi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Salih A., Saadet A., Faruk A., Fatih A. ile akrabaları S.G. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Aralarında Mehmet Salih A., eşi Saadet A. ile oğullarının bulunduğu 5 kişi tutuklandı.