Kayıp çiftin izini diş işlemi aydınlattı! Yanmış kemikler bulundu... Havuz altında DNA izi aranıyor
İstanbul’da 14 yıl önce kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma genişletildi. Kestel ilçesinde bulunan yanmış kemikler arasındaki maksilla parçasının Şahinoğlu’na ait olduğunun tespit edilmesiyle 11 şüpheliden 5’i cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, eski eş Saime Sivri’nin de öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Gemlik’teki villanın havuz altında kazı yaparak biyolojik iz araştırması başlattı.
İstanbul'da 14 yıl önce kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma genişletildi.
VİLLAYA MERCEK
Şahinoğlu'nun eski eşi Saime Sivri'nin de öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gemlik ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'ndeki villayı yeniden mercek altına aldı.
Daha önce yalnızca bahçesi kazılan villanın bu kez havuzunun altında kazı yapıldı. Çalışmada cesede rastlanmazken, cesetlerin geçmişte buraya gömülüp daha sonra çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
TOPRAKTA DNA İZİ ARANACAK
Cinayet dedektifleri, cesetlerin gömülü kaldıkları süre boyunca çevredeki toprağa biyolojik iz bırakmış olabileceği ihtimalini araştırmaya başladı.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDAKİ FORMÜL
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında başvurulan toprak incelemesi yöntemine benzer şekilde, havuzun altından toprak örnekleri ve çeşitli bulgular toplandı.
Adli Tıp Kurumuna gönderilen örnekler, Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri'ye ait referans DNA profilleriyle karşılaştırılacak.
ÇENE KEMİĞİ CİNAYETİ AYDINLATTI
Soruşturmanın seyrini değiştiren bulguya, Eylül 2015'te Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkisindeki ormanda çıkan yangın sonrası ulaşıldı.
Bölgede yanmış kemikler bulunmuş ancak DNA çalışması yapılamamıştı.
2022 yılında şahit ifadeleri doğrultusunda aynı bölgede tekrar çalışma yapan ekipler, insana ait üst çene kemiğine (maksilla) uygulanan işlemin parçasını buldu.
Adli Tıp Kurumuna gönderilen parçanın, 2011 yılında Mehmet Şahinoğlu'nun dişine yaptırdığı işlemle örtüştüğü belirlendi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bulgunun ardından HTS kayıtlarını yeniden inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım sabahı operasyon düzenledi.
Operasyonda Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Faruk ve Fatih A. ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin ise firari olduğu tespit edildi.
Şahinoğlu'nun Gemlik'teki villada öldürülüp Kestel'de yakılarak yok edilmeye çalışıldığı belirlendi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Salih A., Saadet A., Faruk A., Fatih A. ile akrabaları S.G. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
ŞAHİT İFADESİYLE YENİ KEMİKLER BULUNDU
Gözaltı işlemleri sürerken şahitlik yapan kişi, Saime Sivri'ye ait olduğunu iddia ettiği cesedin Kestel Ümitalan mevkisindeki yangın bölgesinin yakınlarında gömülü olduğunu söyledi.
Bu ifade üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, gömülmüş insan kemiklerine ulaştı.
Kemikler, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, Mehmet Salih A.'nın yeğeni Ercan Akdeniz'in 2016 yılında verdiği ve sonradan döndüğü ifadesinde, amcasının talimatıyla Şahinoğlu'nun cesedini villadan çıkarıp Kestel'deki ormanlık alanda yaktıklarını öne sürdüğü öğrenildi.
GİRİFT İLİŞKİLER YUMAĞI
Bursa'da Mehmet Salih A. (70) ile dini nikahla yaşayan 2 çocuk annesi Saime Sivri (45), 2012 yılında evden kaçarak Osmaniye'deki Mehmet Şahinoğlu (49) ile resmi nikah kıymıştı.
Şubat 2012'de çiftin boşanmasını sağlayıp Sivri'yi Bursa'ya geri getiren Mehmet Salih A.'nın ardından, 26 Şubat 2012'den sonra Sivri'den haber alınamamıştı.
Evlilik vaadiyle İstanbul'a çağrılan Şahinoğlu da 10 Ekim 2012'de Gemlik'e getirildikten sonra kaybolmuştu.
OĞLU DA ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ
Kayıp ihbarlarından kısa süre sonra Mehmet Salih A.'nın oğlu Fırat A., Mart 2012'de tabancayla canına kıymış halde bulunmuştu.