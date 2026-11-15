A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde altı maç sonunda dört gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Ay-yıldızlılarımız, A Ligi 1. Grup'u son sırada tamamladı. (Fotoğraf: AA)

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

Türkiye'nin play-off umutlarını belirleyecek karşılaşma, Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak.

A Ligi 2. Grup'taki ilk beş maçını kaybeden Sırbistan, son haftaya 0 puan ve -7 averajla girdi.

Ay-yıldızlılarımızın -11 averajını geride bırakabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında en az dört farklı mağlubiyet alması gerekiyor. Ancak dört farklı yenilgilerde atılan gol sayısı da önem taşıyor.

Yunanistan'ın 4-0 kazanması durumunda iki takımın puanı, averajı ve toplam gol sayısı eşitlenecek. Bu durumda deplasman gollerinde üstün olan Türkiye, Sırbistan'ın önüne geçecek.

Yunanistan'ın 5-1, 6-2 veya 7-3 gibi dört farklı galibiyetlerinde ise Sırbistan, daha fazla gol attığı için Türkiye'nin üzerinde kalacak.

Sırbistan'ın en az beş farklı yenilmesi halinde ise ay-yıldızlılarımız, rakibini averajla geride bırakarak play-off oynama hakkı elde edecek.