Türkiye A Ligi'nde nasıl kalır? Kritik ülke Sırbistan
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmayı puansız tamamlamasına rağmen ligde kalma umudunu sürdürüyor. Fransa'ya 2-1 mağlup olan ay-yıldızlıların kaderini, 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşması belirleyecek. Millilerimizin play-off'a katılabilmesi için Sırbistan'ın ağır bir yenilgi alması gerekiyor. İşte Türkiye'yi A Ligi'nde tutabilecek kritik ihtimaller...
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalma umutları son karşılaşmaya taşındı. Fransa deplasmanında 2-1 mağlup olarak grubunu 0 puan ve -11 averajla tamamlayan Türkiye, diğer gruplarda alınacak sonuçlarla A/B Ligi play-off'larına katılma şansını koruyor.
Ay-yıldızlılarımızın kaderini belirleyecek mücadele, 16 Kasım Pazartesi günü Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak.
Türkiye'nin play-off bileti alabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan deplasmanında en az beş farklı mağlup olması ya da karşılaşmayı 4-0 kaybetmesi gerekiyor.
ULUSLAR LİGİ'NDE YENİ STATÜ
UEFA'nın 2026-2027 sezonu için uyguladığı statüye göre A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört takım kendi aralarında sıralanacak.
Bu sıralamada en kötü durumdaki iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi'ndeki grup ikincileriyle play-off oynama hakkı kazanacak.
Dolayısıyla Türkiye'nin doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takımdan biri olması gerekiyor.
ÇEKYA'NIN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ
A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Çekya, son karşılaşmasında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu ve grup aşamasını 0 puanla tamamladı.
Çekya'nın genel averajı, Türkiye gibi -11 oldu. Ancak ay-yıldızlılarımız altı maçta dört gol atarken Çekya üç golde kaldı.
UEFA'nın eşitlik kriterlerinde gol averajının ardından atılan gol sayısı dikkate alındığı için Türkiye, Çekya'nın üzerinde yer aldı.
Bu sonuçla Çekya'nın doğrudan B Ligi'ne düşmesi kesinleşti.
YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI KADERİMİZİ BELİRLEYECEK
Türkiye'nin play-off umutlarını belirleyecek karşılaşma, Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak.
A Ligi 2. Grup'taki ilk beş maçını kaybeden Sırbistan, son haftaya 0 puan ve -7 averajla girdi.
Ay-yıldızlılarımızın -11 averajını geride bırakabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında en az dört farklı mağlubiyet alması gerekiyor. Ancak dört farklı yenilgilerde atılan gol sayısı da önem taşıyor.
Yunanistan'ın 4-0 kazanması durumunda iki takımın puanı, averajı ve toplam gol sayısı eşitlenecek. Bu durumda deplasman gollerinde üstün olan Türkiye, Sırbistan'ın önüne geçecek.
Yunanistan'ın 5-1, 6-2 veya 7-3 gibi dört farklı galibiyetlerinde ise Sırbistan, daha fazla gol attığı için Türkiye'nin üzerinde kalacak.
Sırbistan'ın en az beş farklı yenilmesi halinde ise ay-yıldızlılarımız, rakibini averajla geride bırakarak play-off oynama hakkı elde edecek.
TÜRKİYE PLAY-OFF'A KALIRSA NE OLACAK?
A Milli Takımımızın dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmesi, A Ligi'nde kalmayı doğrudan garantilemeyecek.
Türkiye, bu durumda B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan takımlardan biriyle çift maçlı play-off eşleşmesine çıkacak.
Mart 2027'de oynanacak karşılaşmaların ardından eşleşmeyi kazanan takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken kaybeden takım B Ligi'ne düşecek.
TÜRKİYE'NİN KADERİ 16 KASIM'DA BELLİ OLACAK
Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak karşılaşma, 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
Ay-yıldızlılarımızın A Ligi'nde kalma umutlarını sürdürmesi için Yunanistan'ın 4-0 veya en az beş farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.
Bu sonuçların dışındaki ihtimallerde Türkiye, Çekya ile birlikte doğrudan B Ligi'ne düşecek.