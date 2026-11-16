Milliyet'in haberine göre Erzen, o dönemde Doku ailesine bazı bulgular hakkında bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını iddia ederken, soruşturma dosyasındaki görüntüler ve hazırlanan rapora ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tunceli'de 6 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyken 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalarda görev alan ve soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru İsmail Erzen'in ifadesi ortaya çıktı.

GÜLİSTAN DOKU 5 OCAK 2020'DE KAYBOLDU Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. O tarihte 21 yaşında olan genç kadından bir daha haber alınamadı. Doku'nun akıbetinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında arama ve inceleme çalışmaları yürütüldü. Soruşturmada görev alan polis memuru İsmail Erzen'in tutuklanmasının ardından verdiği ifadede anlattıkları ise dosyadaki bazı işlemlere ilişkin yeni soruları beraberinde getirdi.

Gülistan Doku soruşturmasında aileden bilgi saklandığı iddiası gündeme geldi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"AİLEYE BİLGİ VERMEYİN TALİMATI ALDIK"

Tutuklanan polis memuru İsmail Erzen, ifadesinde soruşturmada görev yaptığı dönemde kendisine olağan dışı gelen iki olay yaşandığını öne sürdü.

Erzen, arama çalışmaları sırasında su altından çıkarılan malzemeler hakkında Gülistan Doku'nun ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını iddia etti.

Erzen, ifadesinde şunları söyledi:

"Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Birinci husus suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor siz hiçbir şekilde bu konu ile ilgili aileye bilgi vermeyin denildi. Aileye bu malzemeler bulunduktan 1 hafta 10 gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum."

"10 GÜN SONRA BİLGİ VERİLDİ"

Gülistan Doku'nun ailesine su altından çıkarılan malzemelerle ilgili geç bilgi verildiğini savunan Erzen, bu durumun ailenin emniyete ve yürütülen çalışmalara duyduğu güveni olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Erzen, söz konusu talimatı kimin verdiğini ise hatırlamadığını belirtti. Bu konuda herhangi bir kişiyi doğrudan suçlamak istemediğini ifade eden polis memuru, "Kimsenin günahını almak istemiyorum" dedi.