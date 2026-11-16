Gülistan Doku dosyasında delil karartma iddiası! Tutuklu polis ifade verdi: Aileye bilgi vermeyin dediler
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmada tutuklanan polis memuru İsmail Erzen'in ifadesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzen, arama çalışmaları sırasında su altından çıkarılan malzemeler hakkında Doku ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını öne sürdü. Ailenin bulgulardan ancak 7-10 gün sonra haberdar edildiğini belirten Erzen, köprü üzerindeki görüntülerin medyaya yansımasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakkındaki delil karartma iddialarını ise reddetti.
Tunceli'de 6 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyken 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalarda görev alan ve soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru İsmail Erzen'in ifadesi ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Erzen, o dönemde Doku ailesine bazı bulgular hakkında bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını iddia ederken, soruşturma dosyasındaki görüntüler ve hazırlanan rapora ilişkin de açıklamalarda bulundu.
GÜLİSTAN DOKU 5 OCAK 2020'DE KAYBOLDU
Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.
O tarihte 21 yaşında olan genç kadından bir daha haber alınamadı.
Doku'nun akıbetinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında arama ve inceleme çalışmaları yürütüldü.
Soruşturmada görev alan polis memuru İsmail Erzen'in tutuklanmasının ardından verdiği ifadede anlattıkları ise dosyadaki bazı işlemlere ilişkin yeni soruları beraberinde getirdi.
"AİLEYE BİLGİ VERMEYİN TALİMATI ALDIK"
Tutuklanan polis memuru İsmail Erzen, ifadesinde soruşturmada görev yaptığı dönemde kendisine olağan dışı gelen iki olay yaşandığını öne sürdü.
Erzen, arama çalışmaları sırasında su altından çıkarılan malzemeler hakkında Gülistan Doku'nun ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını iddia etti.
Erzen, ifadesinde şunları söyledi:
"Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Birinci husus suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor siz hiçbir şekilde bu konu ile ilgili aileye bilgi vermeyin denildi. Aileye bu malzemeler bulunduktan 1 hafta 10 gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum."
"10 GÜN SONRA BİLGİ VERİLDİ"
Gülistan Doku'nun ailesine su altından çıkarılan malzemelerle ilgili geç bilgi verildiğini savunan Erzen, bu durumun ailenin emniyete ve yürütülen çalışmalara duyduğu güveni olumsuz etkilediğini ileri sürdü.
Erzen, söz konusu talimatı kimin verdiğini ise hatırlamadığını belirtti. Bu konuda herhangi bir kişiyi doğrudan suçlamak istemediğini ifade eden polis memuru, "Kimsenin günahını almak istemiyorum" dedi.
KÖPRÜDEKİ GÖRÜNTÜLER MEDYAYA NASIL SIZDI?
İsmail Erzen'in ifadesinde anlattığı ikinci konu ise Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen köprü üzerindeki güvenlik kamerası görüntüleri oldu.
Erzen, soruşturma sırasında söz konusu görüntülere ulaştıklarını ve hazırlanan tutanakla birlikte savcılığa ilettiklerini belirtti.
Görüntülerin kısa süre sonra basında yayımlandığını anlatan Erzen, "Bu görüntü ve tutanağı 1-2 gün içerisinde Savcılığa ilettik, akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI ÜZERİNE PERSONEL SORGULANDI
Köprü üzerindeki görüntülerin medyaya yansımasının ardından emniyetteki personelin bu konuda sorgulandığını belirten Erzen, yaşanan sürecin kendisine olağan dışı geldiğini söyledi. Görüntülerin hangi yolla basına ulaştığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşmayan Erzen, bu durumu soruşturmada dikkatini çeken ikinci husus olarak anlattı.
"DELİL KARARTMADIM, VERİ SİLMEDİM"
Tutuklanan polis memuru İsmail Erzen, ifadesinde kendisine sorulan bir raporun hazırlanma sürecine ilişkin de savunma yaptı.
Raporun nasıl düzenlendiğini ve bu konuda kimden talimat aldığını net olarak hatırlamadığını belirten Erzen, varsa talimatın soruşturma dosyasından tespit edilebileceğini ifade etti.
Hakkındaki delil karartma ve veri silme iddialarını reddeden Erzen, "Ama dediğiniz gibi bu çok enteresan bir durumdur. Ben gerçekten anlam veremedim. Benim herhangi bir delil karartma ya da veri silme gibi bir konuya dahlim yoktur" dedi.
GÖZLER SORUŞTURMADAKİ YENİ BULGULARDA
Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 6 yılı aşkın süre geçerken, soruşturmada tutuklanan polis memuru İsmail Erzen'in ifadeleri dosyadaki bilgi paylaşımı, görüntülerin basına yansıması ve rapor hazırlama süreçlerine ilişkin yeni iddialar içeriyor.
Erzen'in Doku ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat aldığına ilişkin iddiası ile görüntülerin medyaya nasıl ulaştığı konularının aydınlatılması bekleniyor.