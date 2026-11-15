Milyoner özel bölümde analitik zeka rüzgarı! Şıkları tek tek eleyip milyonluk soruyu açtırdı
Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümünde bilgisayar mühendisliği öğrencisi Ali Yağız Kıvrak, ilk sorulardan itibaren sergilediği analitik performansla dikkat çekti. 500 bin TL'ye ulaşan genç yarışmacı, 1 milyon TL'lik soruda risk almayarak yarışmadan çekildi ve büyük ödül yolculuğunu 500 bin TL ile tamamladı.
Ekranların uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam hafızalara kazınan yarışmacıların unutulmaz performanslarını bir araya getiren özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Geçmiş bölümlerde yarışmaya damga vuran isimlerin yer aldığı bu özel derleme yayında, bilgisayar mühendisliği öğrencisi Ali Yağız Kıvrak'ın 1 milyon TL'lik soruya kadar uzanan nefes kesici mücadelesi ekran başındakilere bir kez daha büyük bir heyecan yaşattı.
İLK SORULARDA HIZLI BAŞLANGIÇ VE ERKEN GELEN JOKER
Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada koltuğa oturan genç yarışmacı Ali Yağız Kıvrak, 10 milyon TL'lik büyük ödül hedefiyle yarışmaya oldukça sakin ve kendinden emin bir başlangıç yaptı. İlk iki soruda şıkları görür görmez saniyeler içinde doğru cevaba ulaşan Kıvrak, temposuyla stüdyodan büyük alkış aldı.
İlk iki soruyu hızla geride bırakan Kıvrak, 7 bin 500 TL değerindeki üçüncü soruda günlük hayatta sıkça duyulan bir deyimle karşılaştı. Aklında bir fikir olduğunu belirten ancak yarışmanın başında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen genç yarışmacı, işi şansa bırakmayarak ilk joker hakkını bu soruda kullanmayı tercih etti.
Seyirci joker hakkına başvuran Kıvrak, stüdyodaki konukların yüzde 82 oranında "A: Sık ve sert" şıkkını seçmesiyle kendi fikrini doğruladı ve rahat bir nefes alarak dördüncü soruya geçti.
SESLİ BARAJ SORUSUNU TEREDDÜTSÜZ AŞTI
Dördüncü soruda renkler dünyasından gelen soruyu hiç zorlanmadan yanıtlayan Ali Yağız Kıvrak, 20 bin TL değerindeki ilk baraj sorusunda sesli bir müzik sorusuyla karşılaştı.
Stüdyoda yankılanan şarkıyı dikkatle dinleyen Kıvrak, şıklar okunur okunmaz "D: Özcan Deniz" cevabını vererek 20 bin TL'lik ilk barajı geride bıraktı.
KÜLTÜR VE FELSEFE SORULARINDA ŞOV YAPTI: ŞIKLARI TEK TEK AÇIKLADI
Barajı aşmasının ardından temposunu daha da artıran genç yarışmacı, 30 bin, 50 bin ve 100 bin TL'lik sorularda yalnızca doğru şıkkı bulmakla kalmadı; diğer seçeneklerde yer alan kavramları, filozofları ve edebiyat eserlerini tek tek açıklayarak geniş genel kültür birikimini ortaya koydu.
Altıncı soruda Cem Öğretir'in İngilizce takım isimlerini telaffuzu üzerine "Ben hayranım sizin diksiyonunuza, çok güzel her şey" diyerek ünlü sunucuya övgüde bulunan Kıvrak, Boca Juniors'ın Arjantin liginde mücadele eden bir futbol kulübü olduğunu belirterek "Diğer soruları da görmek istiyorum, sizi çok bekletmeyeyim" dedi ve 30 bin TL'ye ulaştı.
Felsefe sorusunda Konfüçyüs'ün Çin felsefesindeki yerini, Descartes'ın "Düşünüyorum öyleyse varım" sözünü ve Nietzsche'nin nihilizm akımındaki rolünü sesli şekilde analiz eden yarışmacı, Aristoteles yanıtıyla 50 bin TL'yi kazandı. Cem Öğretir bu performans karşısında "Her zaman söylüyorum, bilgi güçtür. Bilince çok kolay" ifadelerini kullandı.
Sekizinci soruda da Cervantes'ten Victor Hugo'ya ve Lev Tolstoy'a kadar şıklardaki tüm başyapıtların yazarlarını sayan Kıvrak, "C: Don Kişot" cevabıyla 100 bin TL'lik ödülü hanesine yazdırdı.
KENDİ ALANINDAN GELEN SORUDA SOĞUK TERLER DÖKTÜ: İKİ JOKER BİRDEN GİTTİ
Yarışmanın en gerilimli anlarından biri 200 bin TL değerindeki dokuzuncu soruda yaşandı. Bilgisayar mühendisliği okuyan Ali Yağız Kıvrak, kendi uzmanlık alanıyla doğrudan ilişkili olan tarihin ilk sohbet robotu "ELIZA" sorusuyla karşılaştı. Robotu daha önce duyduğunu ancak tanıtıldığı yıldan emin olamadığını belirten yarışmacı, 200 bin TL'yi riske atmamak için önce telefon joker hakkını kullandı.
Telefonun ucundaki isim, kendisi gibi ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan lise arkadaşı Umut Cingöz'dü. Ancak sorunun uzun olması nedeniyle 30 saniyelik sürede arkadaşı Cingöz'den herhangi bir yanıt gelmedi. Yanlış cevap vermesi halinde 20 bin TL'ye düşeceğini hatırlatan Kıvrak, bir sonraki soruya saklamak istediği yarı yarıya joker hakkını da bu soruda kullanmak zorunda kaldı.
Bilgisayarın "B: 1976" ve "C: 1996" şıklarını elemesiyle stüdyoda heyecan doruğa çıktı. "İki yakın olduğum şık gitti, iki emin olmadığım şık kaldı" diyerek kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan yarışmacı, sohbet robotlarının 2006 yılından çok daha eski bir geçmişe sahip olduğu mantığını yürüterek "A: 1966" dedi ve 200 bin TL'yi kazanarak derin bir nefes aldı.
"TÜRKİYE'NİN 973 İLÇESİNİ EZBERE SAYABİLİRİM" DEDİ, CEM ÖĞRETİR'İ ŞOKE ETTİ
Hiçbir joker hakkı kalmadan 300 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusuna çıkan Ali Yağız Kıvrak, Türkiye coğrafyasıyla ilgili bir soruyla karşılaştı. Soruyu görünce haritalara ve coğrafyaya olan tutkusunu anlatan genç yarışmacının sözleri hem Cem Öğretir'i hem de ekran başındakileri hayrete düşürdü.
Küçüklüğünden beri ülke bayraklarını, başkentleri ve plaka kodlarını ezberlediğini anlatan Kıvrak, "Türkiye haritasına baktığımda 973 tane ilçe var, isterseniz hepsini sayabilirim" diyerek stüdyoyu şaşkına çevirdi. Ardından "A: Yüzde 97 Asya, yüzde 3 Avrupa" cevabını veren yarışmacı, Cem Öğretir'in "Ali Bey ben şu an şok geçiriyorum" sözleriyle yarattığı kısa süreli gerilimin ardından 300 bin TL'lik barajı geçti. Ünlü sunucu, yarışmacıyı "Böyle bir hafıza ve zeka karşısında insanın nutku tutuluyor. Bu detaycılık sizi 300 bin liraya getirdi" sözleriyle tebrik etti.
500 BİN TL'LİK SORUDA "SESLİ ANALİTİK ZEKA" HAMLESİ
İkinci baraj sorusunu aşmasıyla birlikte "Çift Cevap" joker hakkını kazanan Kıvrak, 500 bin TL değerindeki 11. soruda Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu'ndan oldukça çeldirici bir noktalama işareti sorusuyla karşılaştı.
Şıkları sesli bir şekilde analiz eden Kıvrak, ünlem işaretinden sonra iki nokta konulduğunu hatırlatarak soru işaretinin altındaki noktayla üç noktanın kaynaşması gerektiğini belirtti ve A ile B şıklarını kafasında eledi. Cem Öğretir'in "Tam bir sesli analitik zekayla karşı karşıyayız" diyerek hayranlıkla izlediği yarışmacı, yanlış cevap verse bile 300 bin TL baraj ödülünü kaybetmeyeceği için 1 milyon TL'lik soruyu görmek adına Çift Cevap jokerini kullandı. İlk tercihinde "C: ?.." şıkkını seçen Kıvrak, ikinci hakkına bile gerek kalmadan 500 bin TL'ye ulaştı.
1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI: AKILCI KARARLA 500 BİN TL ALDI
Tüm jokerlerini kullanan Ali Yağız Kıvrak, yarışmanın en kritik virajı olan 1 milyon TL değerindeki 12. soruyu açtırmayı başardı. Karşısına dünyaca ünlü dört ismin yer aldığı ilginç bir biyografi sorusu çıktı.
Soruyu okuduktan sonra Elon Musk, Pablo Picasso, Adolf Hitler ve Paris Hilton'un yaşadıkları dönemleri ve hayat hikayelerini tek tek gözden geçiren Kıvrak, bu özel olay hakkında net bir bilgisi olmadığını açık yüreklilikle dile getirdi. "Direkt hiçbir fikrim yok, riske atmak istemiyorum" diyen genç yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı alarak 500 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
Çekilme kararının ardından Cem Öğretir'in "Cevap verseydiniz hangi şıkkı seçerdiniz?" sorusuna "Muhtemelen D: Paris Hilton derdim" yanıtını veren Kıvrak, doğru cevabın "B: Pablo Picasso" olduğunu öğrenince verdiği karardan duyduğu memnuniyeti "İyi ki dememişim" sözleriyle özetledi. Yarışmadaki stratejisi ve analitik zekasıyla hafızalara kazınan genç yarışmacı, özel bölümün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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