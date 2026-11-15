İlk iki soruyu hızla geride bırakan Kıvrak, 7 bin 500 TL değerindeki üçüncü soruda günlük hayatta sıkça duyulan bir deyimle karşılaştı. Aklında bir fikir olduğunu belirten ancak yarışmanın başında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen genç yarışmacı, işi şansa bırakmayarak ilk joker hakkını bu soruda kullanmayı tercih etti.

Seyirci joker hakkına başvuran Kıvrak, stüdyodaki konukların yüzde 82 oranında "A: Sık ve sert" şıkkını seçmesiyle kendi fikrini doğruladı ve rahat bir nefes alarak dördüncü soruya geçti.

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KÜLTÜR VE FELSEFE SORULARINDA ŞOV YAPTI: ŞIKLARI TEK TEK AÇIKLADI

Barajı aşmasının ardından temposunu daha da artıran genç yarışmacı, 30 bin, 50 bin ve 100 bin TL'lik sorularda yalnızca doğru şıkkı bulmakla kalmadı; diğer seçeneklerde yer alan kavramları, filozofları ve edebiyat eserlerini tek tek açıklayarak geniş genel kültür birikimini ortaya koydu.

6. SORU · 30.000 TL Hangisi NBA'de mücadele eden bir basketbol takımı değildir? A Los Angeles Lakers B Chicago Bulls C Golden State Warriors D Boca Juniors Doğru cevap: D — Boca Juniors

Altıncı soruda Cem Öğretir'in İngilizce takım isimlerini telaffuzu üzerine "Ben hayranım sizin diksiyonunuza, çok güzel her şey" diyerek ünlü sunucuya övgüde bulunan Kıvrak, Boca Juniors'ın Arjantin liginde mücadele eden bir futbol kulübü olduğunu belirterek "Diğer soruları da görmek istiyorum, sizi çok bekletmeyeyim" dedi ve 30 bin TL'ye ulaştı.